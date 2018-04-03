Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Капелло считает, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ

Спорт
3 апреля, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Бывший главный тренер российской команды пожелал подопечным Станислава Черчесова пройти как можно дальше на домашнем турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что россияне смогут выйти в плей-офф на чемпионате мира 2018 года. Слова итальянца приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Смотрите также

Гудьонсен: чемпионат мира станет возможностью поднять уровень сборной России по футболу

Кириченко уверен, что сборная России по футболу выйдет из группы на ЧМ-2018

Черчесов: Аршавин пригодился бы сборной России по футболу, будь ему на 10 лет меньше

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А вместе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Сборная России трижды принимала участие в чемпионатах мира (1994, 2002, 2014), но ни разу не смогла преодолеть барьер группового этапа.

"Я видел жеребьевку, думаю, сборная России пройдет групповой этап, - заявил Капелло. - Надеюсь, россияне подойдут к турниру в хорошей форме и пройдут как можно дальше. Они очень много инвестируют в футбол, это стало бы для них очередным успехом".

"Никаких проблем с организацией турнира не будет. Россия - прекрасная страна, и люди в ней живут прекрасные. Они вложились в такое большое дело, как проведение чемпионата мира, а безопасность там и так на высоком уровне. Они хотят произвести хорошее впечатление перед всем миром, и они могут провести удивительный турнир", - добавил Капелло.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости