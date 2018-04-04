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Тренер "Арсенала" Венгер отказался обсуждать интерес клуба к футболисту ЦСКА Головину

Спорт
4 апреля, 15:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, апреля. /ТАСС

Французский специалист прокомментировал напряжение между Россией и Великобританией, которое обострилось в последнее время

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Александр Головин

Александр Головин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер посчитал неэтичным отвечать на вопрос о заинтересованности английского клуба в трансфере российского полузащитника московского ЦСКА Александра Головина перед очной встречей команд. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходит в Лондоне.

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В четверг "Арсенал" и ЦСКА проведут в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" первый матч четвертьфинала Лиги Европы. В течение нескольких сезонов во многих СМИ появлялись слухи об интересе "Арсенала" и лично Венгера в покупке Головина.

"Поймите, я не хочу говорить о переходах игроков из ЦСКА в Арсенал за один день нашей встречи. Я не считаю, что это приемлемо", - ответил Венгер на вопрос одного из журналистов о Головине.

Также французский специалист прокомментировал напряжение между Россией и Великобританией, которое обострилось в последнее время. "Никто не понимает, что происходит на самом деле. Это выглядит как сложные дипломатические отношения между двумя странами. Я просто надеюсь, что это не отразится на болельщиках обоих клубов, которые поедут поддержать свою команду на выезде", - отметил Венгер.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдет 12 апреля на "ВЭБ-Арене".

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