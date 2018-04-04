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Гончаренко: игроки ЦСКА перед матчем в Лондоне сосредоточены на футболе, а не политике

Спорт
4 апреля, 19:09 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, апреля. /ТАСС

Первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы между ЦСКА и лондонским "Арсеналом" состоится 5 апреля

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© AP/Denis Tyrin

ЛОНДОН, 4 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Уткин/. Игроки и болельщики ЦСКА перед матчем Лиги Европы против лондонского "Арсенала" думают исключительно о футболе, а не о политике. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в ответ на вопрос британского журналиста о политической ситуации между Россией и Великобританией.

Первая четвертьфинальная встреча Лиги Европы состоится в Лондоне 5 апреля, начало - в 22:05 мск.

"Мы должны думать о футболе, и болельщики, которые приедут сюда, будут думать только о поддержке команды. А мы - тренеры и спортсмены - вообще далеки от политики", - сказал Гончаренко.

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"Вы можете приехать к нам в Россию на чемпионат мира и убедиться, какая Россия хорошая страна и какие прекрасные люди живут", - добавил он.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ответный матч с "Арсеналом" пройдет 12 апреля в Москве на "ВЭБ-Арене" (начало - 22:05 мск). ЦСКА остался единственным представителем России в плей-офф еврокубков сезона-2017/18.

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