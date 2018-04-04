Матч "Спартак" - "Тосно" в Кубке России по футболу может быть перенесен на 19 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матч Кубка России по футболу "Спартак" - "Тосно", либо одна их игр чемпионата страны "Локомотив" - "Ахмат" или ЦСКА - "Амкар" могут быть перенесены с 18 на 19 апреля. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

"На днях обсудим этот вопрос вместе с лигой и МВД, будем заниматься, определяться. Один матч будет перенесен, возможно, на 19 апреля", - сказал Куликов.

В среду "Спартак" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" (3:1) в четвертьфинале Кубка России и в полуфинале 18 апреля должен принять "Тосно" из Ленинградской области. В этот же день в Москве запланированы две встречи 23-го тура чемпионата страны: "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар". Перед началом сезона президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в Москве более двух матчей.