"Атлетико" сыграет с португальским "Спортингом" в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Первые матчи 1/4 финала футбольной Лиги Европы пройдут в четверг в Мадриде, Риме и Лейпциге. Испанский "Атлетико" сыграет против португальского "Спортинга", итальянский "Лацио" встретится с австрийским "Ред Буллом" из Зальцбурга, тогда как немецкий "Лейпциг" примет французский "Марсель".

В четвертьфинал Лиги Европы вышли команды из восьми разных стран - еще одну пару составили английский "Арсенал" и московский ЦСКА. Главный фаворит турнира - мадридский "Атлетико", который на сей раз не сумел пробиться в плей- офф Лиги чемпионов. Свой высокий класс подопечные Диего Симеоне подтвердили в 1/8 финала в серии с лидером чемпионата России "Локомотивом", дважды разгромив команду Юрия Семина с общим счетом 8:1. В 2010-м и 2012-м "Атлетико" выигрывал Лигу Европы (во втором случае - под руководством Симеоне), дважды в последние годы выйдя и в финал Лиги чемпионов.

Накануне матча со "Спортингом" Симеоне предоставил в чемпионате Испании отдых сразу нескольким лидерам, пропустили игру с "Депортиво" Хосе Хименес и Антуан Гризманн, а Диего Коста вышел на поле во втором тайме. "Атлетико" одержал дежурную победу (1:0) благодаря пенальти, реализованному Кевином Гамейро. "Атлетико" удалось до девяти матчей сократить отставание от лидирующей "Барселоны", однако лишь на четыре очка "Атлетико" опережает земляков из "Реала".

"Спортинг" в чемпионате Португалии идет третьим, на шесть очков отставая от "Бенфики". В субботу лиссабонцы уступили в гостях "Браге" (0:1), при этом главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш использовал всех основных игроков. Скорее всего, "Спортингу" вновь не удастся выиграть чемпионат страны, в последний раз популярный клуб добивался успеха в 2002 году под руководством румына Ласло Бёлёни. Сложная задача будет победить в Испании, в этой стране "Спортинг" не выиграл ни одного из 12 еврокубковых матчей, лишь трижды сыграв вничью.

Матч на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде обслужит судейская бригада из России во главе с Сергеем Карасевым, которому за воротами будут помогать Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Начало всех матчей дня - 22:05 мск.

Лучшая атака Италии

"Лацио" считается одной из самых атакующих команд Италии, а возглавляет команду бывший форвард Симоне Индзаги. В субботу римляне забили шесть мячей в ворота аутсайдера "Беневенто", к 60-й минуте уступая - 1:2. Переломным стал гол бывшего форварда "Локомотива" Фелипе Кайседо - эквадорец вышел на замену и вскоре сравнял счет.

"Лацио" идет пятым, претендуя на путевку в Лигу чемпионов, а занимающая третье место "Рома" опережает земляков всего на три очка. При этом "Лацио" забил больше всех в итальянской лиге - 73 мяча.

Многократный чемпион Австрии "Ред Булл" никак не может пробиться в Лигу чемпионов, однако и выход в четвертьфинал второго по значимости еврокубка для команды стал лучшим результатом за последние годы. Хотя в 1994 году клуб из Зальцбурга играл в финале Кубка УЕФА, уступив итальянскому "Интеру".

В 1/8 финала нынешнего турнира "Ред Булл" обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда, в первом гостевом матче победив со счетом 2:1, а затем удержав преимущество дома (0:0). "Ред Булл" близок к очередному чемпионскому титулу в Австрии, на восемь очков опережая "Штурм" из Граца, а беспроигрышная серия команды во всех турнирах длится с августа прошлого года и составляет уже 35 матчей.

Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Рима, главный арбитр - Овидиу Хэцеган из Румынии. Дисквалифицирован южнокорейский форвард австрийского клуба Хван Хи-Чхан.

"Лейпциг" теперь против "Марселя"

Немецкий "Лейпциг" уже выбил из нынешней Лиги Европы итальянский "Наполи" и российский "Зенит", которые называли в числе претендентов на победу в турнире. Побеждали немцы прежде всего благодаря дисциплинированной игре со ставкой на контратаки, сумев в дебютном еврокубковом турнире сразу пробиться в четвертьфинал. Шансы пройти дальше у саксонцев с "Марселем" примерно равны, хотя у соперников гораздо больший еврокубковый опыт.

"Лейпциг" занимает четвертое место в чемпионате Германии, в середине марта даже обыграв "Баварию" - 2:1. "Марсель" же идет третьим в чемпионате Франции, при этом оба соперника по Лиге Европы не претендуют на титул и будут бороться за путевки в Лигу чемпионов.

"Марсель" в 1/8 финала уверенно победил испанский "Атлетик" (3:1, 2:1), который ранее выбил из турнира московский "Спартак".

Встречу на "РБ-Арене" в Лейпциге обслужит судейская бригада во главе с Альберто Ундиано Мальенко из Испании.

Ответные матчи состоятся в Лиссабоне, Зальцбурге и Марселе 12 апреля.