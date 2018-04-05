Шипулин и Юрлова-Перхт стали лучшими в рейтинге Союза биатлонистов России

ТАСС, 5 апреля. Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

30-летний Шипулин, представляющий Свердловскую область, заработал 1658 очков, став лучшим биатлонистом страны пятый раз подряд. По итогам прошедшего сезона спортсмен занял третье место в общем зачете Кубка мира. На этапах Кубка мира он пять раз становился третьим, а в Контиолахти выиграл спринт. Второе место в рейтинге СБР занял Александр Логинов из Тюменской области (1579), третьим стал Антон Бабиков (1338), представляющий Башкортостан.

У женщин второй раз в карьере первое место заняла Екатерина Юрлова-Перхт из Санкт Петербурга (1480), в общем зачете Кубка мира 33-летняя биатлонистка стала 13-й. Вторую строчку в рейтинге СБР заняла представительница Удмуртии Ульяна Кайшева (1209), третью - Ирина Услугина (1208) из Тюменской области.

