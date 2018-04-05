Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матчи РФПЛ ЦСКА - "Амкар" и "Локомотив" - "Ахмат" не будут переноситься с 18 на 19 апреля

Спорт
5 апреля, 12:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Также в этот день намечен матч Кубка России между столичным "Спартаком" и "Тосно" из Ленинградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи чемпионата России по футболу, намеченные на 18 апреля в Москве, не будут переноситься на другую дату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Смотрите также

РФПЛ осталась довольна первым тестовым матчем на "Екатеринбург-Арене"

ФК "Тосно" уведомил РФПЛ о проведении матча с "Уралом" на стадионе "Петровский"

РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что организация обсудит с РФПЛ возможность переноса одного из матчей 23-го тура чемпионата России на 19 апреля.

"Матчи 23-го тура чемпионата России, намеченные на 18 апреля, переноситься не будут", - сказали в пресс-службе.

18 апреля должны состояться две игры чемпионата страны в Москве: "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар". Также в этот день намечен матч Кубка России между столичным "Спартаком" и "Тосно" из Ленинградской области. Перед началом сезона президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в Москве более двух матчей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости