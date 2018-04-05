Матчи РФПЛ ЦСКА - "Амкар" и "Локомотив" - "Ахмат" не будут переноситься с 18 на 19 апреля

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи чемпионата России по футболу, намеченные на 18 апреля в Москве, не будут переноситься на другую дату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что организация обсудит с РФПЛ возможность переноса одного из матчей 23-го тура чемпионата России на 19 апреля.

"Матчи 23-го тура чемпионата России, намеченные на 18 апреля, переноситься не будут", - сказали в пресс-службе.

18 апреля должны состояться две игры чемпионата страны в Москве: "Локомотив" - "Ахмат" и ЦСКА - "Амкар". Также в этот день намечен матч Кубка России между столичным "Спартаком" и "Тосно" из Ленинградской области. Перед началом сезона президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказывал, что МВД РФ просило не проводить в один день в Москве более двух матчей.