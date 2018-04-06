Лобов пока не снят с турнира UFC 223 после инцидента с нападением Макгрегора на автобус

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец смешанного стиля Артем Лобов, имеющий российское и ирландское гражданство, пока не отстранен от участия в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223 в Нью- Йорке, но вероятность подобного исхода событий возможна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе UFC.

Причиной для снятия с турнира, на котором 31-летний Лобов должен был провести поединок с американцем Алексом Касересом, может послужить инцидент с нападением бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором на автобус с участниками турнира, который произошел в четверг в Бруклине. Макгрегор сопровождении нескольких людей, среди которых был Лобов, напал на автобус, на видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе при помощи постороннего предмета.

"UFC ведет разбирательство. Велика вероятность, что это [снятие с турнира] произойдет. Но пока Артём Лобов официально не снят", - сообщил собеседник агентства.

Лобов провел 29 боев в смешанных единоборствах (MMA), в которых одержал 13 побед и потерпел 14 поражений. В одном поединке была зафиксирована ничья, а один бой был признан несостоявшимся. В UFC на его счету 12 побед и два поражения в 14 поединках.