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UFC и полиция Нью-Йорка расследуют нападение Макгрегора на автобус с бойцами

Спорт
6 апреля, 8:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В заявлении UFC отмечается, что все стороны работают вместе, чтобы обеспечить высокий уровень надлежащих мер безопасности для защиты болельщиков и спортсменов

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) совместно с департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD) расследуют нападение на автобус с бойцами UFC со стороны команды Конора Макгрегора. Об этом говорится в официальном заявлении спортивной организации, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Группа, в которую входили Макгрегор и Артем Лобов, атаковала автобус, в котором находились спортсмены- участники турнира, - говорится в заявлении. - Полицейский департамент Нью-Йорка был немедленно предупрежден и в настоящее время находится в процессе расследования ситуации. UFC тесно сотрудничает с нью-йоркской спортивной комиссией, правоохранительными органами и службой безопасности Barclays Center. Все стороны работают вместе, чтобы обеспечить высокий уровень надлежащих мер безопасности для защиты болельщиков и спортсменов".

В четверг Макгрегор и несколько других бойцов, которые являются членами его команды, атаковали автобус с участниками турнира UFC 223, в котором, в частности, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. Нападение было совершено в связи с конфликтом между Нурмагомедовым и другом Макгрегора Артемом Лобовым.

В результате нападения несколько бойцов получили травмы, а Лобов был снят с турнира.

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