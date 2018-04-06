Рекордсменка зимних Олимпиад Марит Бьорген ушла из спорта

Марит Бьорген в пятницу объявила о завершении профессиональной карьеры. Норвежская спортсменка блистательно выступила на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, завоевав пять медалей. После завершения олимпийского сезона лыжница заявила, что недостаточно мотивирована для того, чтобы продолжать соревноваться. О том, как складывалась карьера королевы лыж, которую злые языки прозвали "великим астматиком", — в материале ТАСС.

Примечательно, что лишь несколькими днями ранее финальную точку в карьере поставил еще один титулованный норвежец — биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Наряду с Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых наград — у каждого из спортсменов по восемь медалей. На Играх-2018 норвежская лыжница обошла Бьорндалена по общему количеству олимпийских наград и стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад — как среди женщин, так и среди мужчин.

Как заявил Бьорндален, он надеется, что в будущем Бьорген продолжит карьеру в качестве тренера. Он также называл спортсменку "настоящей легендой спорта". "То, как она выступала этой зимой на Олимпийских играх и в какой была форме, несмотря на весь стресс и психологическое давление, было совершенно потрясающе", — приводит слова спортсмена норвежское интернет-издание "Неттависен".

"Решила, что ухожу"

По словам 38-летней лыжницы, после завершения олимпийского сезона она взвесила все "за" и "против" и осознала, что не смогла бы в полную силу провести еще один сезон. "Я знаю, что мне не хватает мотивации для того, чтобы выложиться в предстоящем сезоне на 100%, поэтому я решила, что ухожу", — заявила Бьорген на специальной пресс-конференции. Еще до Игр-2018 в прессе сообщалось, что лыжница очень хочет родить второго ребенка и настроена на завершение карьеры после Южной Кореи.

В общей сложности на счету норвежки 15 олимпийских медалей (восемь золотых, четыре серебряные и три бронзовые). Также она является 18-кратной чемпионкой мира, пятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером мировых первенств. Общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Бьорген выигрывала четыре раза. А в 2015 году она одержала победу в престижнейшей лыжной многодневной гонке "Тур де Ски".

Жители Норвегии любят говорить, что рождаются уже с лыжами на ногах. Марит родом из Тронхейма. Она впервые встала на лыжи в возрасте семи лет. Сначала девочка занималась спортом в свое удовольствие, а с 12 лет стала тренироваться уже на более серьезном уровне в лыжном клубе. Как признавалась сама спортсменка, параллельно она играла в футбол и гандбол, и лишь после средней школы ей пришлось сделать окончательный выбор в пользу лыжных гонок. Тогда-то Бьорген и попала в юниорскую сборную страны.

Олимпийские медали

Лыжница всегда отличалась завидными физическими данными и крепким телосложением. Как говорила Бьорген в одном из интервью, свои спортивные достижения она связывает на 80% с усердными тренировками, на 10% — с талантом, а еще на 10% — с везением. В лыжном клубе спортсменка тренировалась по большей части с мальчишками и, как правило, составляла серьезную конкуренцию соперникам.

Бьорген дебютировала на международных соревнованиях в 1999 году на Кубке мира по лыжным гонкам. Первую олимпийскую медаль, серебро, лыжница завоевала в 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити. На следующей Олимпиаде (Турин-2006) спортсменка также сумела завоевать только одну серебряную медаль. Зато на Играх-2010 в Ванкувере у Бьорген была уже целая россыпь наград — три золота, серебро и бронза. Еще одну солидную порцию медалей лыжница привезла с Игр-2014 в Сочи — три золотые награды.

После сочинской Олимпиады Бьорген сделала перерыв в карьере. В декабре 2015 года лыжница родила сына. Отец ребенка — известный в прошлом норвежский двоеборец, двукратный олимпийский чемпион Фред Берре Лундберг.

Эпоха астматиков

В течение многих последних лет Бьорген неоднократно сталкивалась с обвинениями в употреблении допинга. Грандиозный скандал вокруг спортсменки разразился на Играх-2010 в Ванкувере. Давнишняя соперница норвежки польская лыжница Юстина Ковальчик после одной из проигранных гонок заявила, что для астматиков вроде Бьорген следует проводить отдельные соревнования. Она также добавила, что в отличие от Марит "готовится на трассе, а не в аптеке".

Не секрет, что именно в 2009 году норвежка получила официальное разрешение Международной федерации лыжного спорта (ФИС) на применение препаратов от астмы, в состав которых входят вещества из перечня запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

При этом, по странному совпадению, именно астма является самым распространенным заболеванием в сборной Норвегии. Скандинавские журналисты провели расследование, которое показало, что с 1992 года около 70% олимпийских медалей норвежской сборной было завоевано спортсменами-астматиками.

Сама Бьорген всегда спокойно реагировала на обвинения в том, что основным залогом ее побед являются именно противоастматические лекарства. Лыжница напоминала о том, что применяет их абсолютно легально, а свои высокие результаты называла закономерным итогом упорного труда на тренировках.

Также Бьорген утверждала, что диагноз был поставлен ей еще в 18 лет на юношеском чемпионате мира. По мнению спортсменки, интенсивные физические нагрузки впоследствии лишь усугубили состояние ее здоровья и потребовали серьезной фармакологической поддержки.

Екатерина Мухлынина