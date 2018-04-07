"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии, проигрывая 0:2

ТАСС, 7 апреля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 25-й минуте матча счет открыл защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, на 30-й минуте преимущество хозяев удвоил Илкай Гюндоган. На 53-й минуте встречи один мяч отыграл Поль Погба, через 97 секунд он оформил дубль, сравняв счет. Крис Смоллинг забил победный мяч на 69-й минуте. Две голевые передачи на свой счет записал форвард гостей Алексис Санчес.

Последний раз в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" обыгрывал "Манчестер Сити" в марте 2016 года (1:0). В среду "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел 514 матчей в своей карьере на тренерской скамейке, впервые его команда пропустила по три гола в двух матчах подряд.

В случае победы в матче "Манчестер Сити" досрочно бы становился чемпионом Англии. "Сити" продолжают лидировать в таблице чемпионата, в активе команды 84 очка в 32 матчах. Команда потерпела второе поражение в текущем сезоне в чемпионате. "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, на счету команды 71 очко в 32 играх.

В следующем матче 15 апреля "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Вест Бромвич". 14 апреля "Манчестер Сити" на выезде сыграет с лондонским "Тоттенхэмом".

Результаты других матчей дня:

"Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0;

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 2:2;

"Брайтон" - "Хаддерсфилд" - 1:1;

"Вест Бромвич" - "Суонси" - 1:1;

"Лестер" - "Ньюкасл" - 1:2;

"Сток Сити" - "Тоттенхэм" - 1:2;

"Уотфорд" - "Бернли" - 1:2.