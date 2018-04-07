Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии, проигрывая 0:2

Спорт
7 апреля, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

В случае победы в матче "Манчестер Сити" досрочно бы становился чемпионом Англии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© AP/Matt Dunham

ТАСС, 7 апреля. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 25-й минуте матча счет открыл защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, на 30-й минуте преимущество хозяев удвоил Илкай Гюндоган. На 53-й минуте встречи один мяч отыграл Поль Погба, через 97 секунд он оформил дубль, сравняв счет. Крис Смоллинг забил победный мяч на 69-й минуте. Две голевые передачи на свой счет записал форвард гостей Алексис Санчес.

Смотрите также

Футболист "Арсенала" Мхитарян может пропустить остаток сезона из-за травмы

СМИ: английский "Вест Хэм" не заинтересован в трансфере футболиста Смолова

Английские футбольные клубы почтят память Уилкинса перед матчами 33-го тура

Последний раз в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" обыгрывал "Манчестер Сити" в марте 2016 года (1:0). В среду "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел 514 матчей в своей карьере на тренерской скамейке, впервые его команда пропустила по три гола в двух матчах подряд.

В случае победы в матче "Манчестер Сити" досрочно бы становился чемпионом Англии. "Сити" продолжают лидировать в таблице чемпионата, в активе команды 84 очка в 32 матчах. Команда потерпела второе поражение в текущем сезоне в чемпионате. "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, на счету команды 71 очко в 32 играх.

В следующем матче 15 апреля "Манчестер Юнайтед" на своем поле примет "Вест Бромвич". 14 апреля "Манчестер Сити" на выезде сыграет с лондонским "Тоттенхэмом".

Результаты других матчей дня:

  • "Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0;
  • "Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 2:2;
  • "Брайтон" - "Хаддерсфилд" - 1:1;
  • "Вест Бромвич" - "Суонси" - 1:1;
  • "Лестер" - "Ньюкасл" - 1:2;
  • "Сток Сити" - "Тоттенхэм" - 1:2;
  • "Уотфорд" - "Бернли" - 1:2.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
2
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
3
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
6
СМИ: канадцы собрали около $328 тыс. в помощь семьям хоккеистов-юниоров, попавших в ДТП
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости