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Ари: "Локомотив" извлек урок из тяжелого поражения от "Амкара"

Спорт
8 апреля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Форвард подчеркнул, что команда настраивается на каждый матч, как на финал

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Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" сделал выводы после тяжелого поражения от пермского "Амкара" и теперь настраивается на каждый матч, как на финал. Об этом журналистам заявил нападающий железнодорожников Ари.

31 марта "Локомотив" в гостевом матче, перенесенном на "РЖД-Арену" в Москву, против "Амкара", проиграл со счетом 1:2.

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"Мы извлекли урок из поражения от "Амкара", сделали выводы и играем каждую игру, как финал - только на победу", - сказал Ари.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0. "Первый тайм было тяжело играть против пяти защитников, но во втором появилось пространство. Мы пытаемся подойти к штрафной площади через пас, но в таких случаях не удается доводить дело до удара. Юрий Павлович Семин в перерыве сказал, что нужно прибавить в агрессивности, после чего появился результат", - отметил форвард.

После 25 туров чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка.

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