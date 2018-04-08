МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук готов сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом олимпийский чемпион Игр в Пхёнчхане сообщил журналистам после окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб уступил ЦСКА.

В воскресенье московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над санкт-петербургским СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым финалистом Кубка Гагарина. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

"Что касается чемпионата мира, то посмотрим. Это решение тренерского штаба, сейчас пока сил нет. Если будет нужно, то помогу", - сказал Ковальчук.

После окончания серии с ЦСКА 34-летний форвард сообщил, что следующие 2-3 года проведет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Огромное спасибо Санкт-Петербургу, ледовому дворцу, болельщикам. Мы стали одной семьей. Питер - это особенный город, он всегда будем в моем сердце", - отметил он.

В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).