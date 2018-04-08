Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ковальчук готов сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Дании

Спорт
8 апреля, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук готов сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом олимпийский чемпион Игр в Пхёнчхане сообщил журналистам после окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб уступил ЦСКА.

В воскресенье московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над санкт-петербургским СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал вторым финалистом Кубка Гагарина. Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

"Что касается чемпионата мира, то посмотрим. Это решение тренерского штаба, сейчас пока сил нет. Если будет нужно, то помогу", - сказал Ковальчук.

Смотрите также

Есмантович: ЦСКА провел серьезную серию против СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 года будет играть в НХЛ

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

После окончания серии с ЦСКА 34-летний форвард сообщил, что следующие 2-3 года проведет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

"Огромное спасибо Санкт-Петербургу, ледовому дворцу, болельщикам. Мы стали одной семьей. Питер - это особенный город, он всегда будем в моем сердце", - отметил он.

В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости