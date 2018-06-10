Иванов: ЦСКА заслужил победу в Единой лиге ВТБ, показав лучшую игру в финале

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА лучше играли в атаке финального матча плей-офф Единой лиги ВТБ, одержав заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В воскресенье ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

"Результат, что с плей-офф, что с "Финалом четырех" одинаковый - ЦСКА - чемпион. Армейцы победили заслуженно, играли лучше в атаке, действовали команднее, - сказал Иванов. - Родригес - заслуженный MVP (самый ценный игрок) "Финала четырех", по коэффициенту полезности ему не было равных".

"Что касается "Химок", то они выполнили наставление своего тренера, который накануне сказал, что главную задачу на сезон они уже выполнили - попали в Евролигу, - заявил Иванов. - Как бы цинично это не звучало, но "Химки" используют Единую лигу ВТБ, чтобы играть в Евролиге".

"Наша лига развивается - 10 лет назад было невозможно смотреть баскетбол, а теперь посмотрите, на каком уровне проводится финал. Надеюсь, динамика продолжится", - добавил Иванов.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. В сезоне-2010/11 чемпионом стал подмосковный клуб "Химки".