Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иванов: ЦСКА заслужил победу в Единой лиге ВТБ, показав лучшую игру в финале

Спорт
10 июня, 21:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова, армейцы лучше действовали в атаке в финальном матче с "Химками"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА лучше играли в атаке финального матча плей-офф Единой лиги ВТБ, одержав заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

В воскресенье ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2017/18. В решающем матче "Финала четырех" ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" со счетом 95:84.

"Результат, что с плей-офф, что с "Финалом четырех" одинаковый - ЦСКА - чемпион. Армейцы победили заслуженно, играли лучше в атаке, действовали команднее, - сказал Иванов. - Родригес - заслуженный MVP (самый ценный игрок) "Финала четырех", по коэффициенту полезности ему не было равных".

Смотрите также

Ватутин: ЦСКА подошел в полной концентрации к решающим матчам "Финала четырех"

Баскетболист ЦСКА Родригес признан самым ценным игроком "Финала четырех" Единой лиги ВТБ

ЦСКА седьмой раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ по баскетболу

"Что касается "Химок", то они выполнили наставление своего тренера, который накануне сказал, что главную задачу на сезон они уже выполнили - попали в Евролигу, - заявил Иванов. - Как бы цинично это не звучало, но "Химки" используют Единую лигу ВТБ, чтобы играть в Евролиге".

"Наша лига развивается - 10 лет назад было невозможно смотреть баскетбол, а теперь посмотрите, на каком уровне проводится финал. Надеюсь, динамика продолжится", - добавил Иванов.

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Всего же армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. В сезоне-2010/11 чемпионом стал подмосковный клуб "Химки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
4
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
5
Первый зампостпреда РФ при ООН подвергся нападкам в Twitter из-за своей публикации о MH17
6
В Грузии задержаны подозреваемые в избиении российских парапланеристов
7
Меркель: возвращение РФ в G7 возможно, но нужен прогресс в реализации "Минска"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости