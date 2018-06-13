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Глава DFB: выбор места проведения ЧМ-2026 был абсолютно прозрачным

Спорт
13 июня, 17:30 UTC+3 ВАТУТИНКИ область/ 13, июня. /ТАСС

Конгресс ФИФА в среду в Москве проголосовал за проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

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Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель

© Егор Алеев/ТАСС

ВАТУТИНКИ /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель на пресс-конференции национальной сборной Германии выразил мнение, что голосование по выбору места проведения чемпионата мира по футболу 2026 года был абсолютно прозрачным.

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Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика

Конгресс ФИФА в среду в Москве проголосовал за проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Единственным конкурентом была заявка Марокко.

"Хотелось бы поздравить США, Мексику и Канаду с победой их заявки на проведение чемпионата мира 2026 года. С учетом критики в адрес победившей заявки Катара на чемпионат мира 2022 года, хочу отметить, что нынешний выбор был максимально прозрачным. Оба кандидата приехали на конгресс и выбор был достаточно сложным. Сейчас можно увидеть, как проголосовали различные футбольные союзы и я надеюсь, что решение будет принято всеми положительно", - сказал Гриндель.

"В Марокко требовалось с нуля построить девять стадионов, а оставшиеся пришлось бы глобально реконструировать, кроме того, проведение чемпионата мира вызвало бы вмешательство в окружающую среду африканского региона. С точки зрения устойчивости и стабильности, все шло к выбору в пользу Северной Америки. В 2026 году на чемпионате мира участие примут 48 команд, поэтому требования были достаточно высокими. Мы хотим выразить свое уважение Марокко и искренне верим, что если Африка подаст заявку еще раз, то мы одобрим ее для нескольких стран, где уже есть существующая инфраструктура", - добавил Гриндель.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Мировое первенство проходило в Северной Америке три раза. Мексика принимала чемпионат в 1970 и 1986 годах, США - в 1994-м.

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