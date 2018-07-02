СМИ: суд в США снял обвинения в домашнем насилии с хоккеиста Войнова

ТАСС, 2 июля. Суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство российского хоккеиста Вячеслава Войнова о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщает журналист газеты Los Angeles Times Кертис Зупке в Twitter.

"Ходатайство Войнова о снятии обвинения было удовлетворено. Вероятно, это открывает ему дорогу для возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Сам Войнов в суде не появился", - написал Зупке.

Slava Voynov's petition to have his record dismissed has been granted. — Curtis Zupke (@curtiszupke) July 2, 2018

В ночь на 20 октября 2014 года россиянин был арестован полицией калифорнийского Редондо-Бич после того, как доставил в больницу жену Марту Варламову. У нее были ушибы и синяки, а также порез под глазом. Врачи заподозрили спортсмена в домашнем насилии и вызвали полицию, которая задержала Войнова, позднее его выпустили под залог. Одновременно в отношении Войнова было начато расследование, по итогам которого было возбуждено уголовное дело.

На состоявшемся 2 июля 2015 года заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес прокуратура заявила, что достигла внесудебного соглашения с хоккеистом. Он признал себя виновным в "мелком правонарушении". Хоккеист начал отбывать 90-дневное заключение 7 июля, а 4 сентября досрочно вышел из тюрьмы города Сил-Бич.

После этого Войнов в соответствии с американскими законами был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США, которая добивалась его депортации. 16 сентября 2015 года Войнов объявил о своем намерении добровольно покинуть территорию США и вернуться в Россию. Через несколько дней он был отпущен из-под стражи, а 22 сентября прибыл в Москву.

Осенью 2015 года Войнов подписал трехлетний контракт с петербургским клубом Континентальной хоккейной лиги СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина (2017), в составе команды олимпийских атлетов из России выиграл золото Игр 2018 года. После окончания контракта со СКА Войнов высказал пожелание вернуться в НХЛ, где в настоящий момент он бессрочно дисквалифицирован, лига может отменить отстранение после снятия судом обвинений. Войнов был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф российский защитник провел 64 встречи, забросил девять шайб и отдал 16 передач.