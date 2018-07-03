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Исполком Федерации фехтования России утвердил состав сборной на чемпионат мира

Спорт
3 июля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Турнир пройдет в китайском Уси 19-27 июля

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Яна Егорян

Яна Егорян

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 3 июля. Исполком Федерации фехтования России (ФФР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает пресс- служба организации.

Состав мужской команды рапиристов выглядит следующим образом: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Дмитрий Ригин (запасной). В женскую команду вошли Инна Дериглазова, Светлана Трипапина, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова (запасная).

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Женская команда по фехтованию на саблях отправится на турнир в следующем составе: Яна Егорян, Софья Великая, Светлана Шевелева, София Позднякова, Ольга Никитина (запасная). В состав мужской сборной вошли Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Александр Трушаков (запасной).

В команду мужской сборной России по фехтованию на шпагах вошли: Вадим Анохин, Сергей Ходос, Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов (запасной). Состав женской команды выглядит следующим образом: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Айзанат Муртазаева, Татьяна Гудкова, Виолетта Храпина.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в китайском Уси 19-27 июля. На чемпионате мира - 2017, который проходил в Германии, сборная России заняла второе место в общем медальном зачете, завоевав три золотые и три бронзовые награды.

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