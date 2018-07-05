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Акции "Ювентуса" достигли пятимесячного максимума на фоне слухов о покупке Роналду

Спорт
5 июля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Последние дни португальские, итальянские и испанские СМИ пишут о скором переходе 33-летнего форварда в "Ювентус"

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 5 июля. Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" поднялись на 20% за последние пять дней на фоне новостей о переходе в команду нападающего испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Последние дни португальские, итальянские и испанские СМИ пишут о скором переходе 33-летнего форварда в "Ювентус". По данным источников, португалец согласовал условия контракта с новым клубом, по которому он будет получать €30 млн в год (его нынешняя зарплата составляет €21 млн). Трансфер игрока обойдется "Ювентусу" примерно в €100 млн, несмотря на то, что в его действующем контракте с "Реалом" прописаны отступные в размере €1 млрд.

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В четверг акции клуба на миланской бирже подскочили на 10,24%, что является наилучшим показателем клуба с марта, когда команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. За пять дней стоимость поднялась с €0,65 до €0,81 за акцию, достигнув отметки за 7 февраля. Пик стоимости акций за последние пять лет пришелся на 5 мая 2017 года - €0,91. В нынешнем году акции заметно потеряли в цене в феврале и продолжили падение в марте после поражения команды в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, перейдя из английского "Манчестер Юнайтед" за €93,4 млн. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. В прошедшем сезоне за мадридский клуб Роналду провел 44 матча в различных турнирах, забил 44 гола и сделал восемь результативных передач.

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