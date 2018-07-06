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Российский теннисист Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Спорт
6 июля, 21:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

По ходу матча 22-летний россиянин уступал 0-2 по сетам, сумел сравнять счет, но в итоге проиграл французу Адриану Маннарино в решающем сете

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© AP/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Адриану Маннарино в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

По ходу матча 22-летний россиянин уступал 0-2 по сетам, сумел сравнять счет, но в итоге проиграл в решающем сете. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3 в пользу француза, посеянного на турнире под 22-м номером. Теннисисты третий раз встречались друг с другом, Маннарино выиграл третий раз. Француз, выйдя в четвертый круг, повторил свой лучший результат на Уимблдоне (2013, 2017).

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В четвертом круге Маннарино сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира и восьмикратным победителем Уимблдона Роджером Федерером из Швейцарии и немцем Ян- Леннардом Штруффом.

Медведев второй раз играл в основной сетке Уимблдонского турнира. В прошлом году он вышел во второй круг, где в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу. Нынешний результат Медведева на Уимблдоне стал лучшим в карьере. Также выход в третий круг является лучшим выступлением россиянина на турнирах серии Большого шлема.

После вылета Медведева в мужском одиночном турнире Уимблдона остался один представитель России. Карен Хачанов в третьем круге сыграет с американцем Фрэнсисом Тьяфу.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.

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