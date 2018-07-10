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Сумма трансфера Роналду в "Ювентус" составила €100 млн

Спорт
10 июля, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Соглашение с игроком рассчитано до 30 июня 2022 года

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 10 июля. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заплатил за переход португальского нападающего Криштиану Роналду из испанского "Реала" €100 млн. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

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О переходе 33-летнего футболиста в "Ювентус" было объявлено во вторник. "Ювентус" будет выплачивать сумму в течение двух лет. Соглашение с Роналду рассчитано до 30 июня 2022 года.

Также "Ювентус" дополнительно заплатит €12 млн, куда входят средства, предусмотренные программой солидарности Международной федерации футбола, и дополнительные расходы, связанные с оформлением сделки

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. В его составе он стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.

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