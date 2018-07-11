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Сотрудники "Фиата" объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"

Спорт
11 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Сумма трансфера составила €100 млн, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники автомобильного концерна "Фиат" объявили забастовку в связи с переходом 33-летнего нападающего Криштиану Роналду в футбольный клуб "Ювентус". Об этом сообщает портал Football Italia.

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Сумма трансфера Роналду в "Ювентус" составила €100 млн

О переходе Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" было объявлено во вторник. Сумма трансфера составила €100 млн, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет. Зарплата игрока составит €30 млн в год.

"Фиат" входит в холдинг Exor, который является владельцем клуба. По информации издания, недовольство сотрудников концерна вызвано тем, что часть стоимости за нападающего оплатят за счет резервов завода.

"Пока рабочие все больше и больше затягивают пояса, компания готова отдать такую сумму за одного футболиста. Это неприемлемо, когда сотрудники продолжают экономить на себе из-за маленьких зарплат или задержке выплат, а компания в это время тратит сотни миллионов на покупку игрока", - говорится в заявлении профсоюза.

Забастовка пройдет с 15 по 17 июля.

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