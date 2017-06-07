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РЖД до конца июня представят Шувалову свою позицию по акциям "Трансконтейнера"

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 10:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Ранее первый вице-премьер сообщил, что пакет акций "Трансконтейнера" внесут в план приватизации активов РЖД

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) до конца июня представит первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову свою позицию о дальнейшей судьбе пакета РЖД в ПАО "Трансконтейнер", заявил журналистам вице- президент РЖД Андрей Старков.

"Есть формализованное поручение Игоря Ивановича Шувалова, и мы вместе с Минтрансом и Минэкономразвития до конца июня его отработаем", - сказал он.

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Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума Шувалов заявил, что ждет от РЖД и Минтранса комплексного доклада с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о судьбе 50% акций "Трансконтейнера".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенная транспортно- логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), транспортная группа FESCO (структура группы "Сумма") владеет 25,07% компании, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) - 24,5%.

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В начале текущего года Шувалов в интервью агентству Bloomberg сообщил, что "Трансконтейнер" внесут в план приватизации активов РЖД. Однако до этого президент РЖД Олег Белозеров заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. С этой позицией солидарен и глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, который считает, что "там, где существует монопольный сегмент, лучше, чтобы этот сегмент находился в руках государства, а не частных собственников".

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

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