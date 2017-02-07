Прокуратура Зауралья просит пересмотреть приговор воспитательнице, осужденной за репост

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области просит пересмотреть приговор воспитательнице Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев колонии общего режима за репост в интернете, сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Чудновец Алексей Бушмаков.
"Заместитель прокурора Курганской области Сергей Лежников внес кассационное представление в Президиум Курганского областного суда на приговор Чудновец, в котором поставил вопрос об отмене апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда и передаче уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение. Это произошло после нашей апелляционной жалобы и обращений граждан в Генеральную прокуратуру РФ через электронную приемную, в которых они выразили несогласие с приговором", - сказал Бушмаков.
Ранее сообщалось, что после рассмотрения кассация будет подана в Верховный суд РФ.
Евгению Чудновец приговорили к заключению по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Она объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.
В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, причина такой строгой меры в том, что, находясь в камере, Чудновец закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер. Сейчас Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.