Свердловские депутаты назначили губернаторские выборы на 10 сентября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Свердловской области во вторник официально назначили выборы губернатора на 10 сентября.
"Кандидаты в губернаторы смогут выдвигать свои кандидатуры, начиная со следующего дня после опубликования постановления Заксобрания Свердловской области о назначении выборов (после 10 июня). Кампания по выдвижению продлится до 21 июля. После подачи документов в избирком кандидаты получат право собирать подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр. Необходимо как минимум 126 подписей депутатов и избранных муниципальных глав", - сообщил председатель комитета парламента по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин на десятом заседании региональной думы.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об участии в выборах на пост главы региона. Конкуренцию Куйвашеву на предстоящих выборах может составить мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который ранее своей странице в Twitter заявил о решении участвовать в губернаторских выборах. В своем сообщении Ройзман отметил, что еще ни разу не проигрывал ни одни выборы, поэтому надеется на успех.
Также о своем участии в губернаторских выборах ранее заявляла Евгения Чудновец, воспитательница из Кургана, ранее осужденная за репост видеоролика с издевательствами над ребенком. Сейчас женщина защищает права осужденных женщин. Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС она отметила, что свою предвыборную программу она планирует построить на взаимодействии между обществом и властью, а также на защите прав незаконно осужденных.
Представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских попросил разные политические силы, которые будут задействованы в выборах губернатора Свердловской области, не накалять обстановку в регионе. Ранее он отметил, что "нельзя создавать напряжение в социально-политической атмосфере в обществе в ходе предвыборной кампании губернатора Свердловской области". Полпред добавил, что пока еще никто официально не выдвинул кандидатуру для участия в губернаторских выборах.