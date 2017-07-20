Кандидат от ЛДПР подал документы для регистрации на выборах главы Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Игорь Торощин, выдвинутый ЛДПР для участия в выборах губернатора Свердловской области, подал в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Игорь Торощин, выдвинутый ЛДПР, сдал в облизбирком пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней", - сказали там.

Претендентам на пост главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Сдать листы поддержки своего выдвижения претенденты должны до 26 июля, пояснили в облизбиркоме.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября. На сегодняшний день о своем участии в выборах главы региона заявили десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые"), председатель Общероссийской общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Виктор Костромин ("Народ против коррупции"), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман ("Яблоко"), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец ("Патриоты России"), юрист Иван Волков ("Российский общенародный союз").