Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подан новый иск о банкротстве "Курганмашзавода"

Новости Урала
22 сентября, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Заседание суда назначено на 14 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы подал иск о банкротстве Курганского машиностроительного завода. Заявитель просит признать обоснованной задолженность в сумме более 4,2 млн рублей, об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Курганской области.

По данным картотеки суда, 18 сентября 2017 года ООО "Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы" обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании Курганмашзавода банкротом. "Просит признать обоснованной задолженность в размере более 4,2 млн рублей, ввести в отношении должника процедуру банкротства - наблюдение, утвердить арбитражного управляющего должником из числа членов союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливо - энергетического комплекса", - говорится в документе.

Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 14 ноября 2017 года.

В июле 2017 года "Курганмашзавод" перешел под управление Центрального института по проектированию машиностроительных предприятий (входит в госкорпорацию "Ростех") сроком на три года. Решение о смене управляющего было принято почти единогласно на совете директоров. Ранее завод находился под управлением концерна "Тракторные заводы". Также акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

История банкротства "Курганмашзавода"

Ранее сообщалось, что подразделение Росгвардии подало иск о признании "Курганмашзавода" банкротом, также истцами по данному делу проходят ПАО "ТрансФин-М", требования которого составляют около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания - 4,1 млн рублей.

Смотрите также

"Курганмашзавод" работает в режиме полного дня, несмотря на иски о банкротстве

Подано три новых иска о банкротстве "Курганмашзавода"

Подразделение Росгвардии присоединилось к иску о банкротстве "Курганмашзавода"

В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.

В июле 2017 года в дело о банкротстве в качестве заявителей вступили три новых предприятия - Челябинский кузнечно-литейный завод, Государственная транспортная лизинговая компания и Минский механический завод имени С. И. Вавилова.

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
9
Мощи святого Димитрия Солунского доставили в Екатеринбург из Греции
Администрация Екатеринбурга во время эвакуации
7
Администрация Екатеринбурга эвакуирована из-за сообщения о минировании
4
Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обсудил с Порошенко урегулирование ситуации на востоке Украины и реформы
2
Источник: состояние режиссера Мережко оценивается как средней тяжести
3
Facebook создает новые способы выявления попыток РФ через соцсеть повлиять на выборы в США
4
Минобороны РФ: с начала операции ВКС от ИГ освобождено почти 90% территории Сирии
5
Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама