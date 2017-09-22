Подан новый иск о банкротстве "Курганмашзавода"

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы подал иск о банкротстве Курганского машиностроительного завода. Заявитель просит признать обоснованной задолженность в сумме более 4,2 млн рублей, об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Курганской области.
По данным картотеки суда, 18 сентября 2017 года ООО "Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы" обратилось в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании Курганмашзавода банкротом. "Просит признать обоснованной задолженность в размере более 4,2 млн рублей, ввести в отношении должника процедуру банкротства - наблюдение, утвердить арбитражного управляющего должником из числа членов союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливо - энергетического комплекса", - говорится в документе.
Заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 14 ноября 2017 года.
В июле 2017 года "Курганмашзавод" перешел под управление Центрального института по проектированию машиностроительных предприятий (входит в госкорпорацию "Ростех") сроком на три года. Решение о смене управляющего было принято почти единогласно на совете директоров. Ранее завод находился под управлением концерна "Тракторные заводы". Также акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
Ранее сообщалось, что подразделение Росгвардии подало иск о признании "Курганмашзавода" банкротом, также истцами по данному делу проходят ПАО "ТрансФин-М", требования которого составляют около 130 млн рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания - 4,1 млн рублей.
В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.
В июле 2017 года в дело о банкротстве в качестве заявителей вступили три новых предприятия - Челябинский кузнечно-литейный завод, Государственная транспортная лизинговая компания и Минский механический завод имени С. И. Вавилова.
АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.