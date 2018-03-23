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В Челябинске совершено нападение на бригаду скорой помощи

Новости Урала
23 марта, 8:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Никто из врачей не пострадал, у машины в результате инцидента оказался разбит люк

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Нападение на бригаду скорой помощи произошло ночью в Челябинске, из врачей никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе горздрава.

"Сегодня в 01:30 (23:30 мск) было совершено нападение на бригаду скорой помощи. Медики приехали на вызов, оказали необходимую помощь и вышли из подъезда на улицу. В этот момент раздалось три хлопка, врачи успели сесть в машину, когда раздалось еще два выстрела по крыше транспортного средства. Люди не пострадали, на место происшествия была вызвана полиция", - сказали в пресс-службе.

В горздраве отметили, что у машины в результате инцидента оказался разбит люк.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области добавили, что по данному факту проводится проверка, сейчас выясняются все обстоятельства, в том числе личность стрелявшего.

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