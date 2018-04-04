Участница инцидента со стрельбой в школе Шадринска пройдет реабилитацию в санатории

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Школьница, которая открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам в школе №15 города Шадринска, пройдет реабилитацию в одном из санаториев на территории Курганской области. Также на реабилитацию в другой санаторий региона выедут учащиеся класса, где произошел инцидент, сообщила в среду корреспонденту ТАСС Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

21 марта 13-летняя ученица школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семеро детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.

"Нам важно снять напряжение в классе. Поэтому на следующей неделе школьница, открывавшая стрельбу по одноклассницам, будет отправлена на реабилитацию в один из санаториев, расположенный в Курганской области. Кроме того, принято решение о том, что все учащиеся класса, где произошел инцидент, также пройдут реабилитацию в другом санатории", - сказала Лопатина.

По ее словам, участница инцидента на прошлой неделе была в школе, где произошло ЧП. "Для недопущения развития конфликта в школе были усилены меры безопасности. Сейчас ребенок находится с мамой дома", - сказала омбудсмен.