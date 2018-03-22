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Кузнецова: родителям детей, пострадавших при стрельбе в школе Шадринска, назначат куратора

Происшествия
22 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В результате инцидента 21 марта пострадали семь детей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Родителям детей, пострадавших накануне при стрельбе в школе № 15 города Шадринска Курганской области, будет назначен специальный куратор, которому они смогут задать вопросы по ситуации. Об этом сообщила в четверг журналистам в рамках рабочей поездки в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

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"Родители потерпевших детей встревожены, <...> принято решение [разработать] специальный алгоритм, порядок работы [с родителями]. Будет назначен куратор ситуации, <...> что- то экстренно появится, им [родителям] будет кому задать вопросы", - сказала Кузнецова.

21 марта 13-летняя ученица школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семеро детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.

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