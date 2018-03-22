Кузнецова: родителям детей, пострадавших при стрельбе в школе Шадринска, назначат куратора

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Родителям детей, пострадавших накануне при стрельбе в школе № 15 города Шадринска Курганской области, будет назначен специальный куратор, которому они смогут задать вопросы по ситуации. Об этом сообщила в четверг журналистам в рамках рабочей поездки в регион уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Родители потерпевших детей встревожены, <...> принято решение [разработать] специальный алгоритм, порядок работы [с родителями]. Будет назначен куратор ситуации, <...> что- то экстренно появится, им [родителям] будет кому задать вопросы", - сказала Кузнецова.

21 марта 13-летняя ученица школы № 15 города Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семеро детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.