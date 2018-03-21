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Омбудсмен: к инциденту со стрельбой в шадринской школе причастны несколько подростков

Происшествия
21 марта, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В инциденте участвовали две школьницы, еще по одной информация проверяется, сообщила уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Несколько подростков причастны к инциденту со стрельбой в школе № 15 Шадринска Курганской области, сообщила в среду ТАСС региональный детский омбудсмен Алена Лопатина.

"Две школьницы, одна из которых устроила стрельбу по одноклассникам, участвовали в инциденте. Также проверяется информация по третьей девочке, которая может быть причастна к ЧП в школе № 15. Я разговаривала с (этим) ребенком и не увидела (с ее стороны) сговора, но по ней сейчас проводится проверка", - сказала Лопатина.

Для установления точных причин произошедшего в Курганскую область выехала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Стрельба из-за ненависти

ЧП произошло в среду утром. По данным регионального управления МВД, во время перемены девочка 13 лет несколько раз выстрелила из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу. По предварительным данным, в результате семеро учащихся седьмого класса получили синяки и ссадины. Один из них был доставлен в больницу. В пресс- службе администрации Шадринска сообщили ТАСС, что все пострадавшие дети находятся дома, им предложена психологическая помощь, от которой они на данный момент отказались.

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"С девочкой [которая стреляла по детям - прим. ТАСС] сейчас проводится работа, в свое время она прошла диагностику на суицидальные наклонности, на употребление психоактивных веществ, на участие в криминальных структурах. У нее нормальная благополучная семья, и никаких предпосылок для этого не было. Были какие-то стычки в школе как у всех детей, но чтобы она выражала яркую агрессию и была способная на такое, никто даже подумать не мог", - сказала руководитель пресс-службы департамента Снежана Трофимец.

Региональный детский омбудсмен добавила, что также разговаривала со школьницей. "Ребенок указывает на то, что у нее был конфликт с одноклассниками, неприятие ее одноклассниками. Девочка уточнила, что это было взаимное негативное отношение друг к другу", - отметила детский омбудсмен.

Она добавила, что мама ребенка пребывает в шоке. "В разговоре со мной женщина уточнила, что не ожидала такого поступка от своей дочери", - сказала Лопатина. Детский омбудсмен отметила, что пока делать какие-то выводы о том, как была организована воспитательная работа в школе, рано. "Нужно изучить комплекс вопросов, поэтому пока делать каике- то выводы преждевременно", - сказала Лопатина.

Поручения губернатора

По данным департамента образования и науки региона, сейчас школа работает в штатном режиме. В четверг утром состоится селекторное совещание со специалистами районных органов управления образования. "Будет объяснена ситуация, и даны какие-то рекомендации", - уточнила Трофимец.

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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уже дал поручения предпринять комплекс мер для того, чтобы не допустить повторения инцидента. В беседе с журналистами он отметил, что как только стало известно о происшествии в образовательном учреждении, по его заданию в Шадринск была направлена рабочая группа, ее возглавила уполномоченный по правам ребенка Курганской области Алена Лопатина. В составе группы также представители регионального департамента образования и науки.

По данному факту также проводят проверки областная прокуратура, СК РФ и департамент образования и науки региона. В частности, в ходе проверки будет установлено, как осуществлялась охрана школы, где произошел инцидент. Психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии Михаил Виноградов в беседе с ТАСС отметил, что возникает вопрос, как пневматический пистолет оказался у ребенка. По данным источника в образовательном учреждении, пневматический пистолет купил отец девочки и дал ей пострелять по банкам.

"Странно, что отец учил 13-летнюю девочку стрелять. Он мог пробудить в ней агрессию, потому что, когда у человека в руках появляется пистолет, он абсолютно по-иному воспринимает ситуацию. Получается, что он научил стрелять ее по банкам, а она пошла стрелять по ученикам", - отметил Виноградов.

Он добавил, что в школах сейчас нет специалистов, которые бы помогали взаимной адаптации отдельного ребенка и коллектива.

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