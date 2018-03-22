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В Курганской области проверят работу психологов после ЧП со стрельбой в школе

Происшествия
22 марта, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что почти в каждой школе региона введена ставка психолога, однако в малокомплектных учебных заведениях работают приходящие специалисты на полставки

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Школа №15 города Шадринска

Школа №15 города Шадринска

© Эдуард Кутыгин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Курганской области проверят эффективность работы психологов в системе образования региона после инцидента в школе №15 Шадринска, где семиклассница открыла стрельбу из пневматического пистолета. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки региона.

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"Будет проведена ревизия деятельности школьной психологической службы в системе образования Курганской области на предмет эффективности работы", - сказала руководитель пресс-службы департамента Снежана Трофимец.

По ее словам, почти в каждой школе области введена ставка психолога. "Однако у малокомплектных школ нет такой возможности, там есть приходящие психологи, которые работают на полставки", - добавила она.

Ученица седьмого класса в среду обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, который принадлежал ее отцу. На момент ЧП учитель отошел в медицинский кабинет с другим учеником. Пострадали семь детей, все они получили синяки и ссадины. Один из школьников был доставлен в больницу, однако после осмотра его отпустили.

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Причиной инцидента, по данным прокуратуры региона, мог стать конфликт между учениками. Ведомство проводит проверку для выяснения подробностей случившегося, следственное управление СК РФ по региону проводит собственную проверку.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил специально созданной региональной рабочей группе разобраться в произошедшем. Группу возглавила региональный детский омбудсмен Алена Лопатина.

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