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Кузнецова: к работе с пострадавшими в Шадринске школьниками привлекут психолога

Происшествия
22 марта, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Детский омбудсмен также сообщила, что "стороны конфликта договорились и видят решение ситуации"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что к работе с пострадавшими в результате стрельбы в одной из школ Курганской области детьми и их родителями привлекут психолога.

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21 марта 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам в школе города Шадринска Курганской области. По сообщению ГУМВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

"Мы поговорили с родителями потерпевших детей и с родителями девочки, которая все это совершила, поговорили со специалистом, которая будет работать", - сказала Кузнецова. По ее словам, самое главное на данном этапе, что стороны конфликта договорились и видят решение ситуации. "Будет специалист - психолог, который будет координировать всю эту работу", - сказала омбудсмен.

Кузнецова также добавила, что обсудит эту ситуацию с классным руководителем и директором школы, в которой произошло ЧП.

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