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Кузнецова: система профилактики осталась глуха к конфликту со стрельбой в школе Шадринска

Происшествия
22 марта, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

В результате ЧП 21 марта пострадали семь детей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Система профилактики осталась глуха к конфликту со стрельбой, который произошел в среду в школе №15 города Шадринска Курганской области, и к предшествующим ему обстоятельствам, сообщила в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в рамках рабочей поездки в Курганскую область.

В среду 13-летняя ученица школы №15 Шадринска открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.

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"Никто не услышал крик о помощи, который был. Сегодня уже расследуется преступление, но в начале этого был конфликт, который дошел до крайне степени. Школа, специалисты и вся все система профилактики оказались глухи к тому, что происходило в школе. Вдвойне тревожит, что ситуация повторяется", - сказала Кузнецова.

Она выразила уверенность, что "расследование будет проведено в полном объеме, будут выявлены причины, условия совершения данного преступления".

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Детский обмудсмен также отметила, что в результате проверки школьной документации был выявлен ряд нарушений. "Были озвучены цифры статистики. К сожалению, некоторые из них были достаточно негативные, это касается и числа преступлений несовершеннолетних", - сказала Кузнецова.

В ходе рабочей поездки в Курганскую область детский омбудсмен также обсудила разработку новых мер, которые направлены на поиск нового потенциала у молодежи. "Сегодня они есть в Курганской области, я специально спрашивала у ребят, занимаются ли они в секциях. Да, они доступны, но довести, заинтересовать и направить активность ребенка в нужном созидательном направлении - это тоже мастерство", - считает Кузнецова.

Акцент на психологической помощи

Анна Кузнецова также подняла вопрос подготовки школьных психологов. "Необходимо разработать специальную программу, которая бы обеспечивала школы ... грамотными, профессиональными кадрами. Так, в данной школе (№15 Шадринска - прим. ТАСС), в которой мы сегодня побывали, в 2016 году был зарегистрирован суицид. По результатам прокурорской проверки, причиной его стала, к сожалению, неквалифицированность психолога", - отметила детский омбудсмен.

По ее словам, одной из причин неквалифицированности школьного психолога могла стать "текучка ... кадров". "Сегодня я видела слезы на глазах родителей. Важно, чтобы были приложены все усилия, чтобы не повторились ситуации, которые к этим слезам приводят", - отметила Кузнецова.

 

 

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