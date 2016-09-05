Губернатор Ставропольского края: рост турпотока в Кавминводы в 2016 году превысит 7%

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СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Рост туристического потока на курорты Кавказских Минеральных Вод в 2016 году превысит 7%. Такой прогноз в интервью ТАСС сделал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"По нашим расчетам, в 2016 году Ставропольский край примет около 1,4 млн отдыхающих. По всем прогнозам и ожиданиям, рост турпотока по отношению к прошлому году составит 7,7%. Все предпосылки для этого пока есть, особенного роста цен по курортам нет", - сказал собеседник агентства.
По словам губернатора, 40% туристов приезжают на курорты Кавминвод из центральной России, около 11% отдыхающих составляют жители Ставропольского края, остальные приезжают из Азербайджана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Украины.
"Активно развивается санаторно-курортный и туристический комплекс Кавминвод. Только с начала 2016 года появились 16 новых объектов, в которых могут разместиться 1102 человека", - отметил Владимиров.
По данным краевого правительства, в Кавказских Минеральных Водах находятся 134 санатория и более 200 гостиниц вместимостью 42 тыс. человек. В 2015 году турпоток составил более 900 тыс. человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.