Переехать на Колыму: сколько россиян хочет получить бесплатные гектары

Власти регионов Дальнего Востока подготовились к возможному росту числа заявок на получение "дальневосточного гектара" с 1 февраля и конкуренции за наиболее привлекательные земельные участки на юге округа — в Приморском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае.

— Проведенный в декабре опрос ВЦИОМ показал, что 14% россиян проявляют интерес к этому проекту с точки зрения личного участия, а более более 60% граждан вообще поддерживают это начинание, — сказал министр развития Дальнего Востока Александр Галушка. Всероссийский центр изучения общественного мнения тогда опросил более 8 млн россиян.

По оценке профессора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Александра Абрамова, среднегодовая температура на Дальнем Востоке составляет минус 4,5 градуса (среднегодовая температура России — минус 2 градуса, Японии — плюс 21, КНР — плюс 24).

— Изотерма минус 2 градуса, определяющая территорию, пригодную для проживания человека, выделяет примерно 30% площади макрорегиона, в основном в зоне тяготения Транссибирской железной дороги (Хабаровск — плюс 2,2, Владивосток — плюс 4,6 градуса) и Тихоокеанского незамерзающего побережья. Следовательно, наиболее популярными регионами для участия в "дальневосточном гектаре" будут юг Амурской и Сахалинской областей, Еврейская автономная область, южная часть Хабаровского края и приграничная зона и побережье Приморского края. Особо привлекательной является территория Южно-Приморской агломерации, — считает профессор Абрамов.

В правительстве Хабаровского края на основании опроса ВЦИОМ делают выводы о двух миллионах россиян, готовых осваивать "дальневосточные гектары" в этом регионе, в Приморском крае заявляют о 800 тысячах жителей страны, готовых перебраться поближе к морю, на Колыме рассчитывают на 400 тысяч потенциальных заявителей из других регионов России.

В регионах представители власти говорят не только о потоке заявителей с запада России (с материка, как принято говорить во многих дальневосточных территориях), но и с дальневосточного Севера, где многие хотели бы сменить условия жизни на более спокойные и комфортные в климатическом отношении.

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

— Мы очень серьезно готовились к началу третьей части программы. Велась серьезная работа с главами муниципальных образований, главами поселений, на плечи которых и ляжет функция приема и обработки заявлений от граждан. Серьезная работа была проведена в 2016 году, но перед нами новый вызов. И мы понимаем, что следующим шагом станет решение вопросов дорожной отрасли, водо- и электроснабжения, — отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Кедровый дар из Санкт-Петербурга

Один из первых проектов по освоению земли на Дальнем Востоке жителями других регионов, который планируется запустить уже с 1 февраля, — это "Кедровый дар". Он создан по инициативе петербургского общественного движения "Дальневосточный гектар", собравшего более 80 тысяч человек. Движение организовали представители казачества, которые сами выразили желание отправиться на Дальний Восток и решили также помочь разобраться в оформлении документов другим людям, проявившим интерес к этой госпрограмме.

Они наладили взаимодействие с юристами и представителями органов власти в регионах, чтобы давать наиболее полную информацию желающим получить свой гектар. Движение организовало несколько коммерческих и благотворительных проектов, связанных с развитием деятельности на Дальнем Востоке, "Кедровый дар" — наиболее подготовленный к реализации.

— Проект "Кедровый дар" находится на максимальной степени готовности из всех представленных проектов на нашем сайте, он будет запускаться с 1 февраля с вероятностью на 90%. Все будет зависеть от понятия общего решения участниками этого проекта, — сообщил ТАСС куратор проекта "Кедровый дар" в общественном движении "Дальневосточный гектар" Михаил Головизин.

Проект набрал уже более тысячи участников, теперь во взаимодействии с ними будет создаваться бизнес-план. Участникам предстоит также решить, какой будет структура будущего коммерческого предприятия или общества. "Собрания" будут проходить дистанционно, поскольку участники сообщества проживают в разных регионах, в разработке коммерческой части участникам движения обещал помочь петербургский аграрный университет.

Цель проекта — организовать бессрочную, эффективную хозяйственную деятельность на полученном участке кедрового леса (производить кедровое масло и другие продукты переработки кедра). Реализация проекта предполагает равное софинансирование всеми участниками и получение дохода от реализации дикоросов, произрастающих на территории участков кооператива. Проект предполагает также природоохранную и социальную составляющие, в описании его концепции указано, что участники стремятся "максимально сохранить лесные массивы от лесопереработчиков для потомков, принять активное участие в развитии производства экологичных, органических продуктов питания и малого бизнеса в России". Организаторы уверены, что это будет малозатратный проект с высокой рентабельностью.

Между тем в Министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области сообщили, что информация о начале программы "Дальневосточный гектар" была размещена в региональных СМИ.

— Граждане принимают решение об участии самостоятельно, учетом желающих занимаются в регионах — участниках программы. Обращений в приемную граждан с просьбами помочь принять участие в программе на данный момент не поступало, — отметили там.

Особое забайкальское мнение

В ближайшем к Дальнему Востоку регионе, Забайкальском крае, с 2016 года обсуждают возможность распространения на его территорию дальневосточных программ развития, в том числе предоставления одного гектара земли на безвозмездной основе. Если представители регионального бизнеса отмечают, что эта мера даст необходимый импульс малому и среднему предпринимательству и остановит отток населения (за восемь лет из Забайкалья уехали около 70 тысяч трудоспособных граждан), то глава регионального Минсельхоза Михаил Кузьминов уверен: должного эффекта от раздачи "дальневосточных гектаров" регион не получит.

В условиях Забайкальского края, где пустуют около одного миллиона гектаров земли, раздача участков по одному гектару позитивной роли не сыграет — нужна крупномасштабная работа. Если раздавать по одному гектару, то сложно будет контролировать правильность и эффективность использования этих земель Михаил Кузьминов глава регионального Минсельхоза

— В условиях Забайкальского края, где пустуют около одного миллиона гектаров земли, раздача участков по одному гектару позитивной роли не сыграет — нужна крупномасштабная работа, — сказал Кузьминов. — Если раздавать по одному гектару, то сложно будет контролировать правильность и эффективность использования этих земель, добиться того, чтобы и они не пустовали, чтобы не повторилась ситуация с пайщиками (зачастую бывшие колхозники, в собственности которых находятся огромные территории Забайкалья, большей частью бесхозные. — Прим. ТАСС).

По мнению министра, более эффективно предоставлять крупные участки земли, по сотне гектаров, серьезным фермерским хозяйствам, которые уже хорошо себя зарекомендовали и которые смогут рационально использовать полученные территории. Глава краевого Минсельхоза также выразил беспокойство в связи с возможностью спекуляции полученными землями, когда граждане, получившие участки бесплатно, со временем начнут перепродавать их тем, кто реально будет заинтересован в работе на земле.​

Приморье: расчет на 990 заявок в день

Приморский край планирует рассматривать по 21 тысяче заявок на получение "дальневосточного гектара" ежемесячно после начала третьего этапа реализации закона; для того чтобы справиться с потоком желающих, в регионе планируется расширить штаты департаментов и управлений землями и имуществом, сообщили в администрации Приморья.

— Мы планируем рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц, это по 990 в день, — сказал и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений края Илья Терехов.

Чтобы справиться с ожидаемым объемом работы, будут расширены штаты сотрудников в департаменте и управлениях землями и имуществом, которые занимаются приемом заявлений от граждан. Кроме того, во Владивостоке открывается дополнительный офис по приему граждан, который будет проводить консультации по получению "дальневосточного гектара".

— В течение дня по московскому времени федеральная информационная система (ФИС "НаДальнийВосток.рф") начинает очень медленно работать. Это говорит о том, что в этот момент слишком много пользователей одновременно ее просматривают. Это подтверждает, что в феврале нам стоит ждать серьезного потока заявлений, — отмечает первый вице-губернатор региона Василий Усольцев.

Получением гектаров в Приморском крае чаще всего интересуются жители Санкт-Петербурга, Москвы и Якутии.

— По предварительным оценкам, на территориях Владивостокской агломерации свободно еще более 40 тысяч гектаров, — сообщил Терехов.

Село-рекордсмен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае к завершению второго этапа и началу третьего этапа реализации закона о "дальневосточном гектаре" сделали ставку на стимулирование местных жителей к его получению.

— В деятельность по продвижению "дальневосточного гектара" теперь вовлекаются все служащие органов государственной власти и местного самоуправления края, представители молодежных и общественных объединений. В крае сформированы и начали работу дополнительные мобильные группы для выезда в районы с целью информирования населения о возможностях ведения различного рода деятельности на "дальневосточном гектаре", — рассказала министр — уполномоченный по вопросам реализации закона о гектаре в Хабаровском крае Наталья Якутина.

Призовой фонд за лучшие результаты по реализации закона о "дальневосточном гектаре" — 15 млн рублей. Поселение, занявшее первое место по количеству заключенных с гражданами договоров на гектар, получит три миллиона Наталья Якутина министр — уполномоченный по вопросам реализации закона о гектаре в Хабаровском крае

Она добавила, что для мотивации населения в регионе организовали конкурс

— Призовой фонд за лучшие результаты по реализации закона о "дальневосточном гектаре" — 15 млн рублей. Поселение, занявшее первое место по количеству заключенных с гражданами договоров на гектар, получит три миллиона. Для сел это значительная сумма, я думаю, этот конкурс — хорошая идея, — отметила Якутина.

По словам и. о заместителя председателя правительства-министра по земельно-имущественной и инвестиционной политике, интерес к получению "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае обозначили жители центральных регионов страны, Сибири, была заявка от жителя Крыма, который выразил желание получить землю в непопулярном для получателей гектара северном Аяно-Майском районе. Площадь земель, предназначенных к выдаче, по оценкам краевых властей, составляет более 45 млн га.

Мобильные бригады помогут "своим"

Во все районы Хабаровского края выехали мобильные бригады для разъяснения возможностей оформить участки в безвозмездное пользование под разрешенные виды деятельности, эта работа рассчитана до августа 2017 года.

— С января по август 2017 года специалисты мобильных бригад дважды посетят крупные населенные пункты всех районов края, где проведут информационные встречи с гражданами, заинтересованными в получении бесплатного земельного участка. Эксперты расскажут, как оформить свой гектар, для каких видов деятельности можно его использовать, ответят на вопросы населения, — сказал начальник отдела Министерства земельно-имущественной и инвестиционной политики Андрей Примак.

Первую группу возглавляет министр-уполномоченный по гектару Наталья Якутина. Она встретится с жителями Амурского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Охотского, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Вторая группа состоит из представителей Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики, которые направятся в Вяземский, Нанайский, Николаевский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы края.

Еще одна мобильная бригада сформирована при управлении лесами правительства региона. Специалисты ведомства посетят Аяно-Майский, им. Лазо, им. Полины Осипенко, Бикинский и Ванинский районы, где особое внимание уделят особенностям использования "дальневосточного гектара" на землях лесного фонда с возможностью вести добычу и переработку древесины. Четвертая экспертная группа при Министерстве природных ресурсов с осени 2016 года работает по отдельному графику с представителями коренных малочисленных народов Севера и Приамурья.​

Камчатка откорректирует земли категории "нельзя"

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края приступили к разработке закона о землях, не пригодных для выдачи "дальневосточного гектара" на полуострове. По мнению заместителя председателя комитета по бюджетной, налоговой экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Владимира Агеева, первоочередной задачей является разработка регионального закона, содержащего перечень земель, закрытых для выдачи, это облегчит выбор гражданам и сделает работу властей более открытой.

— Практика показывает, что федеральный закон о "дальневосточном гектаре" не всегда учитывает региональные особенности. Поэтому Совет Федерации предоставил регионам право разработать свой закон, отражающий местную специфику. Например, в Камчатском крае много природных парков и особо охраняемых территорий, имеются земли Министерства обороны, места традиционного проживания КМНС. Эти и другие земли не подлежат выдаче по программе "дальневосточного гектара". Все эти особенности и будут учтены в законе, который разработают депутаты и правительство Камчатского края с привлечением общественных организаций, — отметил Агеев.

Желающие на Колыму "точно есть"

— К новому этапу программы мы готовились все это время. Предварительные опросы показали, что есть большой спрос у жителей России на гектар в Магаданской области. Согласно одному из проведенных опросов, около 400 тыс. человек готовы взять у нас свой гектар. Конечно же, я не думаю, что спрос будет ажиотажным, но желающие точно есть, — сказал губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

— Мы, со своей стороны, готовы оперативно рассматривать их заявки и давать участки, — заверил он.

А вот Магаданская область и Чукотка особых успехов в выдаче гектаров не демонстрируют. Здесь интерес к "дальневосточному гектару" невелик: на Чукотке на 25 января 2017 года уполномоченными органами рассмотрено только 39 заявлений от желающих получить землю, в 18 случаях заявителям было отказано. В Магаданской области заявки на "дальневосточный гектар" подали 530 заявок, 144 человека уже стали обладателями земли.

Исключением стала не самая климатически привлекательная Якутия. Здесь местные жители охотно берут землю, и более 2,3 тыс. заявлений сейчас имеют положительный статус и находятся на рассмотрении. Наибольшее количество заявлений подано в самом ближайшем к Якутску Хангаласском районе — более 2,3 тыс.

Прокуроры на страже раздачи

Прокурор Сахалинской области Николай Рябов, выступая сегодня на коллегии ведомства, поручил своим сотрудникам обеспечить в регионе законное и беспрепятственное получение людьми "дальневосточного гектара".

— Уже завтра, 1 февраля, сахалинские земли будут доступны для всех жителей России. Задача прокуроров — обеспечить надзорными мерами законное и беспрепятственное получение людьми "дальневосточного гектара, — сказал Рябов.

Он напомнил, что с 1 октября дальневосточники получили приоритетное право взять гектар земли, однако, по словам прокурора, не везде эта возможность безукоризненно обеспечена. Так, корсаковским и холмским городскими прокурорами были выявлены нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан о представлении земельных участков.

Практика показывает, что федеральный закон о "дальневосточном гектаре" не всегда учитывает региональные особенности. Поэтому Совет Федерации предоставил регионам право разработать свой закон, отражающий местную специфику Владимир Агеев зампредседателя комитета по бюджетной, налоговой экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства заксобрания Камчатского края

— Главам муниципальных образований внесены представления, а должные лица, курирующие данное направление, привлечены к административной ответственности, — рассказал прокурор.

По его словам, предоставленные льготы стали объектом посягательства со стороны отдельных чиновников.

— В Поронайском районе пресечена попытка руководства администрации получить в льготном порядке земельные участки, находившиеся у них в аренде, что запрещено законом, — отметил Рябов.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. Он реализуется поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью 1 га на территории Дальнего Востока в безвозмездное пользование. Сегодня в уполномоченные органы ежедневно поступает до 500 заявок на "гектар" по всему Дальнему Востоку.