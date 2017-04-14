Квартирный вопрос: как на Дальнем Востоке молодым семьям помогают решить проблемы с жильем

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока решают жилищную проблему молодых семей с помощью социальных выплат на покупку и строительство, льготной ипотеки, а также госпрограммы "Жилье для российской семьи". ТАСС узнал у экспертов, как на Дальнем Востоке действует эта программа, и как молодым семьям здесь помогают решить жилищный вопрос.

Гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник на заседании общественного совета при Минстрое России 12 апреля заявил, что программа "Жилье для российской семьи" не сработала. В 2016 году министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в качестве основной проблемы ее реализации в субъектах назвал недостаток земельных участков под строительство, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Программа реализуется с 2014 года и завершается в этом году. Ее цель — сделать жилье доступнее, увеличить объемы строительства и поддержать людей, которым нужно улучшить жилищные условия. Стоимость квартиры в рамках программы не должна превышать 80% от средней рыночной стоимости на аналогичное жилье и при этом не превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр, в ее рамках до 1 июля 2017 года в России должно быть построено не менее 25 млн квадратных метров жилья экономкласса.

1 млрд на улучшение жилищных условий более 1,5 тыс. семей

Социальную выплату по программе "Жилье для российской семьи" в 2015-2016 годах в дальневосточных регионах получили 4223 молодых семьи. В 2017 году владельцами квартир станут более 1,5 тыс. семей Дальнего Востока, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено чуть более 1 млрд рублей. Ожидается, что эта программа поможет облегчить ситуацию с обеспечением жильем молодых семей, считает заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. "По крайней мере, вот на это программа и нацелена. То есть мы рассчитываем все-таки за счет субсидий предоставить жилье наиболее нуждающимся группам населения", — сообщил Качаев.

В рамках программы в этом году планируется ввести в эксплуатацию 148 тыс. квадратных метров жилья, его стоимость разнится в зависимости от региона. Как пояснил Сергей Качаев, дешевле всего, от 22 тыс. рублей за квадратный метр, недвижимость обойдется жителям Республики Саха (Якутия), где возводятся индивидуальные дома. В остальных регионах максимальная стоимость льготного жилья достигает 35 тыс. рублей за квадратный метр при средней стоимости жилья на Дальнем Востоке около 65 тыс. рублей за квадратный метр.

Успешные проекты

Госпрограмма "Жилье для российской семьи" реализуется в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО). Несмотря на критику программы, есть и положительные примеры.

Так, в Хабаровском крае до конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 тыс. квадратных метров жилья, и один квадратный метр обойдется не более чем в 35 тыс. рублей. В Хабаровске первый дом начала строить компания "Фонд жилищного строительства" на улице Совхозной, здесь смогут получить квартиры 165 граждан, с которыми заключили договоры долевого участия. В Комсомольске-на-Амуре по программе планируется построить 16,19 тыс. квадратных метров жилья на участке по улице Пермской.

В Приморье одним из успешных проектов по этой программе считается микрорайон "Радужный" в Уссурийском городском округе, где в 2016 году введено в эксплуатацию 10 тыс. квадратных метров жилья эконом-класса. Еще один микрорайон, часть квартир в котором получат участники "Жилья для российской семьи", строит инвестор свободного порта во Владивостоке. Здесь для них квадратный метр обойдется в 35 тыс. рублей.

Не все успевают

Однако не везде реализация программы продвигается гладко. Так, в Еврейской автономной области действие программы приостановлено, а Приморье, несмотря на позитивные примеры, не успевает реализовать запланированное: в 2017 году предполагалось ввести в эксплуатацию 500 тыс. квадратных метров жилья, однако, согласно оперативным планам, будет построено только 133 тыс.

По словам Сергея Качаева, одной из наиболее острых проблем на рынке жилья Дальнего Востока сегодня является слабая конкуренция и отсутствие застройщиков, способных реализовать массовое строительство социального жилья. Другая причина отставания кроется в сроках реализации программы, которая завершается в декабре 2017 года. Застройщики опасаются, что не успеют освоить заявленные объемы жилья в указанные сроки.

"Те застройщики, которые участвуют в программе, сейчас выходят с инициативой на Приморский край об уменьшении тех объемов строительства социального жилья, которое предполагалось ранее произвести в рамках программы", — пояснил замминистра.

Как решить проблему отставания

Решить проблему можно, продлив сроки реализации программы как минимум на год, считает Качаев. В этом случае удалось бы полностью реализовать все проекты, уже начатые застройщиками, а к программе могла бы присоединиться и Сахалинская область.

В долгосрочной перспективе необходимо развивать рынок строительных услуг и рынок строительных материалов. С приходом в регион новых игроков стоимость возведения, в том числе социального жилья, начнет снижаться, добавил чиновник.

Как еще помогают молодым семьям

На Дальнем Востоке молодым семьям помогают с жильем и другими способами, в том числе, льготной ипотекой. "Например, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) применяет специальный вычет из процентных ставок в размере 0,25 процентных пункта при предоставлении гражданам жилья на этапе строительства на территории Дальнего Востока. В соответствии с этой программой процентная ставка по кредитам на первичном рынке жилья составляет на Дальнем Востоке от 10% годовых, а на вторичном рынке — от 10,5%", — рассказал Качаев.

Социальные выплаты действуют, например, в Сахалинской области, где с 2013 года по I квартал 2017 года их получили 276 молодых семей или 17% от числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На Камчатке в нынешнем году с помощью господдержки смогут улучшить жилищные условия 92 молодые семьи — из федеральной казны региону выделена субсидия в 21,2 млн рублей, а в краевом и местных бюджетах в этом году предусмотрено свыше 62 млн рублей.

В Хабаровском крае в 2017 году на компенсацию затрат по покупке жилья на первичном и вторичном рынке направлено на 25% больше средств, чем в прошлом году: 360 млн рублей, в том числе 139 млн рублей федеральной субсидии. Таким образом, господдержку здесь смогут получить примерно 570 заявителей, а средняя выплата для семьи из трех человек составит около 1 млн рублей. Еще одним способом поддержать семьи в Хабаровском крае являются выплаты по социальной ипотеке, которыми в прошлом году воспользовались 55 семей.

В Якутии действует подпрограмма по обеспечению жильем молодых семей, по которой, например, в Якутске средняя расчетная стоимость жилья фиксирована и составляет 49 тыс. рублей за квадратный метр, более чем в полтора раза ниже рыночной. При этом размер субсидии на улучшение жилищных условий для молодых семей в регионе пришлось снизить на 5%, чтобы привести подпрограмму в соответствие с федеральной программой "Жилище". Теперь она составляет 35% от средней расчетной стоимости жилья для семей с детьми и 30% для тех, кто малышами пока не обзавелся.