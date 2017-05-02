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Пассажирский порт Санкт-Петербург открывает летнюю навигацию заходом судна класса люкс

В стране
2 мая, 0:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, мая. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе порта, всего в предстоящую навигацию ожидается 243 судозахода и более 540 тыс. пассажиров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Петербургский пассажирский порт "Морской фасад" открывает во вторник летнюю навигацию 2017 года заходом судна класса люкс Viking Sky, которое было спущено на воду год назад и впервые зайдет в порт Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба пассажирского порта, прогнозируя рекордное количество пассажиропотока.

"2 мая пассажирский порт Санкт-Петербург открывает летнюю навигацию 2017 года заходом судна класса люкс Viking Sky, которое было спущено на воду 23 марта прошлого года и заходит в наш порт впервые", - говорится в сообщении.

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На борту судна в Санкт-Петербург прибудет 930 пассажиров и 600 членов экипажа. Всего в предстоящую навигацию ожидается 243 судозахода и более 540 тыс. пассажиров, что станет рекордным показателем за всю историю порта. Рост судозаходов по сравнению с предыдущим годом составит 14% (34 единицы), а пассажиропоток вырастет на 19%, или 83 тыс. человек.

В рамках подготовки к навигации в порту были проведены все необходимые инженерно-технические работы для обеспечения безопасного и комфортного приема и обслуживания судов и пассажиров. Также дирекцией были заключены 120 соглашений с туроператорами, в составе которых есть 10 новых компаний. В 2017 году впервые в петербургский порт зайдут 9 судов, включая крупнейшее из возможных к заходу круизное судно MSC Fantasia длиной 333 метра с 4 тыс. пассажирами на борту. Также 23 июня ожидается заход абсолютно нового круизного лайнера Mein Schiff 6, который прибудет в Санкт-Петербург в рамках круиза по Балтийскому морю спустя всего два месяца после спуска на воду. Заключительный судозаход в эту навигацию ожидается 17 октября, когда порт посетит круизное судно AIDAvita.

Пассажирский порт Санкт-Петербурга "Морской фасад" - крупнейший морской пассажирский порт в России. Его строительство началось в 2006 году и полностью завершилось в 2011 г. Порт способен принимать круизные и паромные суда длиной до 330 метров и осадкой до 8,8 метра, общее количество причалов - 7. С 2008 года "Морской фасад" принял более 3,5 млн пассажиров на круизных судах из 180 стран. Больше всего туристов из ФРГ (30%), на втором месте граждане США, на третьем - британские подданные, растет также количество круизных туристов из Китая.

В 2017 году в комитете по развитию туризма ожидают роста турпотоков в город. Специалисты считают, что этому будет способствовать проведение в Петербурге матчей Кубка конфедераций и отмечаемое в этом году столетие революции. За 2016 год Северную столицу посетили около 6,9 млн российских и зарубежных туристов.

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