Эксперт: внимание к НКО в регионах - важный тренд в распределении грантов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Внимание к новым некоммерческим организациям (НКО), а также к НКО в регионах стало важной тенденцией при распределении президентских грантов в ходе первого в этом году конкурса. Такое мнение высказала во вторник корреспонденту ТАСС член Объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов, гендиректор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.

"Для нас как для фонда (Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко - прим. ТАСС), который в первую очередь поддерживает регионы в том числе и с помощью некоммерческой инфраструктуры, очень важно, что в этом конкурсе уменьшилась роль крупных городов, в первую очередь Москвы, и увеличилось процентное соотношение регионов", - сказала Морозова.

По ее словам, также важно, что "нашлось место для НКО различных типов, не были забыты и небольшие НКО, причем даже достаточно новые". "В целом для этого конкретно фонда (Фонда президентских грантов) это первый конкурс. Мы знаем, что гораздо больше было подано заявок по сравнению с предыдущими конкурсами президентских грантов (ранее существовала иная система распределения президентских грантов - прим. ТАСС). Это значит, что ресурс востребован и есть достаточное количество НКО, которые считают себя в праве на эти ресурсы претендовать", - уточнила собеседница агентства.

Морозова подчеркнула, что работа при рассмотрении заявок "была интенсивная, напряженная, очень честная и очень неравнодушная". "Мы потратили очень много времени на обсуждение различных нюансов, конкретных заявок и общих вопросов. В общем, первый блин получился явно не комом", - заключила она.

В понедельник, 31 июля, состоялось заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества, на котором были подведены итоги первого в 2017 году конкурса. Как сообщил глава комитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, президентские гранты получат около 1 тыс. некоммерческих организаций из 79 регионов. Всего в рамках первого конкурса распределено 2,25 млрд рублей, средняя сумма гранта составила примерно 2,2 млн рублей.

3 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина". Этим распоряжением Фонду президентских грантов было выделено 4,3 млрд рублей на проведение двух конкурсов по распределению грантов. Впоследствии, в июле этого года, эта сумма была увеличена почти вдвое - до 7 млрд рублей.