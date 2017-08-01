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Житель Белгорода проехал на мотоцикле 37 тысяч км в честь Всемирного фестиваля молодежи

В стране
1 августа, 14:25 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Мотопробег, который финишировал в Сочи, претендует на рекорд России по дальности

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СОЧИ, 1 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Сотрудник Белгородского технологического университета (БГТУ), член Русского географического общества Евгений Капустин во вторник в Сочи завершил месячный мотопробег протяженностью более 37,5 тыс. км, претендующий на рекорд России по дальности. Свое путешествие он посвятил XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в РФ с 14 по 22 октября.

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"Выехав из Белгорода 1 июля, проехал по разным регионам нашей страны всего 37 тыс. 529 км. Могу сказать, что мог проехать еще больше - дороги у нас в России за последние годы стали лучше, ситуация с ними явно улучшается", - поделился с журналистами первыми впечатлениями Евгений Капустин.

Ранее Капустин, который является директором центра международного образования и сотрудничества БГТУ, уже преодолел на мотоцикле по России и странам Европы 22 тыс. км, а также совершил путешествие по 30 странам мира протяженностью в 70 тыс. км, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой очередной пробег он приурочил к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов, в состав участников которого включены и представители Белгородского технологического университета. Мотопробег проходил под девизом "Открой красоту России всему миру".

Заявка в Книгу рекордов России была подана заранее, для регистрации рекорда мотопутешественнику необходимо будет предоставить данные с прибора, регистрирующего скорость и местонахождение мотоцикла.

По словам Капустина, в ходе мотопробега его поразило гостеприимство и радушие россиян. "У байкеров есть система мотопостов в разных городах. Но везде, где бы я ни был, меня встречали, кормили, оставляли ночевать и при этом не просили платы. Я такого за рубежом нигде не видел", - признался мотопутешественник, особо отметив гостеприимство жителей северных городов - Сургута и Ханты-Мансийска.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира.

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