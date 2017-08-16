Формирование свайных фундаментов Крымского моста завершено

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Строители завершили формирование свайных фундаментов автодорожной части Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщил в среду информационный центр "Крымский мост".
"Строители завершили погружение свай на автодорожной части моста через Керченский пролив… Фундаменты под автодорогу сформированы в общей сложности из более чем 3 тыс. свай", - говорится в сообщении.
В информцентре отметили, что в фундаментах опор автодорожного моста применены два типа свай: около 500 буронабивных и более 2,5 тыс. трубчатых.
"На железнодорожной части моста работа над свайными фундаментами продолжается согласно графику. В опорах под железную дорогу применяются три типа свай: буронабивные и призматические [все выполнены], а также трубчатые [более 2800 штук, выполнено на 65%]", - добавили в информцентре.
Крымский мост возводится на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 километров.