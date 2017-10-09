Минвостокразвития: власти выдали более 30 тыс. "дальневосточных гектаров"

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Уполномоченные органы власти выдали в пользование гражданам более 30 тыс. земельных участков с начала действия программы "Дальневосточный гектар". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.
"30,105 тыс. россиян уже получили земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером является Хабаровский край, где выдали почти 7 тыс. земельных участков. Почти 6 тыс. "дальневосточных гектаров" выдали в Приморье, и более 5 тыс. - в Сахалинской области.
Как пояснили в пресс-службе, всего с начала программы поступило более 102,8 тыс. заявок на получение гектара. Наибольшее количество заявок было подано в Приморье - более 40,5 тыс. На втором месте Якутия, где на выдачу земли поступило более 18,7 тыс. заявок. Далее идут Хабаровский край (15,7 тыс.) и Сахалинская область (12,7 тыс.)
Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли на Дальнем Востоке.
С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России. Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.