Первый "дальневосточный гектар" на землях охотничьих угодий выдали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Первый "дальневосточный гектар", расположенный на территории охотничьих угодий в Приморье, выдан Ивану Таркину, который в июне во время "Прямой линии" обратился к президенту Владимиру Путину с жалобой на сложность получения земли. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Первый "дальневосточный гектар", расположенный на территории охотничьих угодий, после вступления в силу поправок в федеральный закон выдан в Приморском крае. Его обладателем стал Иван Таркин, который в июне этого года обратился с вопросом о реализации закона к президенту России Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" главы государства. Соответствующий договор приморцу выдан во вторник, 3 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на своем участке Таркин намерен построить дом. Для начала работ все готово, оставалось только официально получить участок в пользование.

"Через МФЦ подам заявку на получение градостроительного плана, также нужно будет получить техусловия на электроснабжение. С водоснабжением вопрос решен - рядом речка Клепочная, как говорят местные, с минеральной водой. В этом году уже приступлю к строительству, залью основание, буду поднимать фундамент на два метра, чтобы обезопасить будущий дом от наводнения, подобного тому, какое в августе было. Как освоюсь - можно будет и о своем хозяйстве подумать: тут заросли маньчжурского ореха, дикие яблони, калина и черемуха", - цитирует пресс-служба Таркина.

Сейчас на регистрации в Росреестре находится еще около 50 договоров граждан, которые могут быть выданы в ближайшие дни, из них более половины - на предоставление в пользование гектаров в Надеждинском районе. Всего в Приморье было приостановлено около 6 тыс. заявок в связи с нахождением земли в границах охотничьих хозяйств. Работа по ним возобновлена после вступления в силу поправок.

По данным властей, тем, чьи запрошенные гектары остались в закрытых территориях охотугодий (таких заявок специалисты насчитали около 600), предложат иной вариант расположения участка. Всего закрытыми для выдачи гражданам остались 5% охотугодий, в которые вошли территории, предназначенные для воспроизводства объектов животного мира, сохранения среды обитания животных - это поймы рек, природные родильные дома.

Дальневосточный гектар

Во время "Прямой линии" 15 июня к президенту Путину обратился житель Владивостока Таркин с жалобой на проблемы при оформлении "дальневосточного гектара". Его участок оказался в границах охотничьих угодий, что значительно усложнило процесс.

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину России однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года - все граждане России.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

В июле президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к закону о "дальневосточном гектаре". Одно из изменений разрешает выдачу гражданам РФ с 1 октября этого года бесплатных участков в границах охотничьих угодий. Также поправки снимают запрет на предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий.