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Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста

В стране
11 октября, 14:52 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Подъем арки займет несколько часов, после чего строители начнут раскрепление ветровых связей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Строители приступили к очередному этапу подготовки оборудования для подъема автодорожной арки моста, который свяжет Крым с материковой Россией, сообщил журналистам заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора (учреждение - заказчик проекта) Владислав Сафин.

"Мы приступили к очередному этапу подготовки подъемного оборудования - к приемке и подъему арочного пролетного строения (…) Сейчас производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга", - сказал он. Ранее сообщалось, что моряки с помощью плавучей системы подвели автодорожную арку к створу Крымского моста.

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"Следующим этапом будет заведение арочного пролетного строения в створ оси будущего автодорожного моста. Далее после установки арочного пролетного строения в ось автодорожного моста будут подводиться и заводиться подъемные пряди, и затем начнется долгий и многочасовой процесс подъема, нагружения, проверки оборудования, проверки натяжения всех стрендов, и готовность всего механизма к подъему", - рассказал Сафин.

По его словам, сам подъем арки займет несколько часов. "После окончательной части подъема будет завершающая стадия - это раскрепление ветровых связей", - уточнил он.

Морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки Крымского моста началась в среду утром и, как ожидается, займет три дня. На это время в Керчь-Еникальском канале ограничили судоходство. Как только строители подтвердят надежность закрепления арочного пролета на проектной высоте, плавание судов по фарватеру возобновится в стандартном режиме. После этого начнется монтаж арки в проектное положение, строительно-монтажные работы будут вестись в течение месяца с рабочих площадок, организованных на фарватерных опорах, и не будут влиять на судоходство в Керчь-Еникальском канале.

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