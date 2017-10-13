Морская операция по установке второй арки Крымского моста завершена

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Строители в пятницу объявили о завершении морской технологической операции по установке автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста завершена. Арка поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте - 35 метров от воды", - говорится в сообщении.

В связи с завершением операции досрочно возобновили закрытое на время установки арки судоходство в Керченском проливе. "В полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновлено в обычном режиме - на 18 часов раньше запланированного срока", - уточнили в инфоцентре.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин рассказал, что строители провели операцию за 54 часа вместо отведенных на нее 72 часов.

"Мы учли опыт первой морской операции - по установке железнодорожной арки, и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа. То ест чуть более двух суток", - приведены в сообщении слова Рыженькина.

По его словам, морские операции по установке обеих арок моста - "это по сути пик всей стройки, ключевые и самые сложные технологические операции не только в 2017 году, но и во всем проекте". "И та сплоченная команда, которая сформировалась в период строительства, показала свой высочайший профессионализм, навыки и новейшие технологии отечественного мостостроения", - добавил он.

Уникальная операция

Сложнейшая морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября. Накануне вечером мостостроители выполнили подъем арки на проектную высоту - 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов.

Таким образом на фарватерных опорах установлены уже обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года). Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.