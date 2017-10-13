Морская операция по установке второй арки Крымского моста завершена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Строители в пятницу объявили о завершении морской технологической операции по установке автодорожной арки транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".
"Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста завершена. Арка поднята на фарватерные опоры и надежно закреплена на проектной высоте - 35 метров от воды", - говорится в сообщении.
В связи с завершением операции досрочно возобновили закрытое на время установки арки судоходство в Керченском проливе. "В полдень судоходство в Керчь-Еникальском канале возобновлено в обычном режиме - на 18 часов раньше запланированного срока", - уточнили в инфоцентре.
Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин рассказал, что строители провели операцию за 54 часа вместо отведенных на нее 72 часов.
"Мы учли опыт первой морской операции - по установке железнодорожной арки, и сплав автодорожной арки провели гораздо быстрее: вместо отведенных 72 часов уложились в 54 часа. То ест чуть более двух суток", - приведены в сообщении слова Рыженькина.
По его словам, морские операции по установке обеих арок моста - "это по сути пик всей стройки, ключевые и самые сложные технологические операции не только в 2017 году, но и во всем проекте". "И та сплоченная команда, которая сформировалась в период строительства, показала свой высочайший профессионализм, навыки и новейшие технологии отечественного мостостроения", - добавил он.
Сложнейшая морская операция по установке автодорожной арки моста на фарватерные опоры началась около 06:30 мск 11 октября. Накануне вечером мостостроители выполнили подъем арки на проектную высоту - 35 метров от уровня моря. Поэтапный процесс подъема арки занял около 5 часов.
Таким образом на фарватерных опорах установлены уже обе арки моста (железнодорожную закрепили на фарватере в конце августа 2017 года). Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Крымский мост протяженностью 19 км возводится в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.