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Минкавказ: для конкурентоспособности "Эльбруса" необходимо развитие инфраструктуры

В стране
6 апреля, 18:58 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 6, апреля. /ТАСС

Горнолыжный курорт в Приэльбрусье в новогодние каникулы посетили более 48 тыс. человек, прирост составил 14%

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕССЕНТУКИ, 6 апреля. /ТАСС/. Развитие инфраструктуры и сервиса необходимы для курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщил в пятницу министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов на заседании Общественного совета министерства в Ессентуках.

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"Мы имеем противоречивую статистику, которая говорит, что если дальше не улучшать горнолыжную инфраструктуру, сервис, то мы можем получить обратное движение. Курорт "Эльбрус" находится в той фазе, когда ресурс его конкурентоспособности подошел к максимальной точке", - сказал он.

Как сообщали в республиканском министерстве курортов и туризма, горнолыжный курорт в Приэльбрусье в новогодние каникулы посетили более 48 тыс. человек, прирост составил 14%. "Если мы не предпримем вместе с властями дополнительный комплекс мер, то статистика по "Эльбрусу" может резко измениться. Здесь для нас серьезный организационный вызов, для всех органов власти. Этот блок мы будем внимательно изучать, работать с ним", - отметил Кузнецов.

По словам министра, в Карачаево-Черкесии развитие курорта "Архыз" дало приток туристов и на курорт "Домбай", где посещаемость в новогодние праздники увеличилась на 50%. "Ключевая задача - не только те проекты, которые реализует "КСК", важно интегрировать их с теми курортами, которые были созданы до нас, обеспечивать общее качество сервиса и общие возможности", - пояснил глава министерства.

Как сообщал ТАСС, в создание объектов горнолыжной инфраструктуры на курортах Северного Кавказа планируется вложить почти 18 млрд рублей до 2021 года. Работы планируется провести на курортах "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" (Чечня).

Кроме того, планируется проведение проектных и изыскательских работ по проектам горнолыжных курортов "Армхи" в Ингушетии и "Матлас" в Дагестане. Также принимается решение по восстановлению курорта "Мамисон" в Северной Осетии. Эти три курорта отнесены ко второму этапу развития туристического кластера Северного Кавказа.

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