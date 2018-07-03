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Трутнев спросил Минтранс о сокращении финансирования ремонта дорог в регионах

В стране
3 июля, 9:11 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 3, июля. /ТАСС

Вице-премьер отметил, что если в 2013 году объем финансирования по Хабаровскому краю составлял около 4 млрд рублей, то в 2017 году он составил 536 млн

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев во вторник обратился к представителям Министерства транспорта России с вопросом о кратном сокращении финансирования работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в регионах Дальнего Востока.

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"Минтрансом России кратно сокращен размер субсидий на реконструкцию региональной дорожной сети. Если объем финансирования по Хабаровскому краю, например, в 2013 году составлял около 4 млрд рублей, то в 2017 году он составил 536 млн рублей, а в 2018 году планируется выделить всего 292 млн рублей. Хотелось бы понять, как мы при таких объемах софинансирования сможем содержать и реконструировать дорожную сеть", - сказал Трутнев, на совещании у секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, посвященном безопасности на транспорте и экологическим проблемам Дальнего Востока.

Вице-премьер подчеркнул, что ответы на эти вопросы от ждет от Минтранса. Трутнев также отметил, что из 924 случаев гибели людей на транспорте в регионе в прошлом году 907 человек погибли на автотранспорте. И самой распространенной причиной аварийности являлось низкое качество дорог, отсутствие разделительных полос, заграждений на опасных участках.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник проводит в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. В нем участвуют главы регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководство ряда федеральных министерств и ведомств.

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