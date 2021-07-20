В Жуковском открывается 15-й международный авиасалон МАКС-2021

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начинает работу во вторник в подмосковном Жуковском. В этом году салон продлится с 20 по 25 июля и для широкой публики будет открыт уже с 21 числа.

Однако в условиях эпидемиологических ограничений проход на мероприятия авиасалона возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего сделанную прививку, либо отрицательный ПЦР-тест.

Что касается экспозиции, то основное внимание на авиасалоне, как ожидается, будет приковано к трем перспективным образцам авиатехники. Это в первую очередь новый, ориентированный на экспорт, однодвигательный истребитель пятого поколения, а также экспортная версия истребителя Су-57Э. В гражданском же сегменте продемонстрируют новейший гражданский отечественный авиалайнер МС-21 с двигателями нового поколения ПД-14.

Визит президента

Президент РФ Владимир Путин 20 июля откроет 15-й авиационно-космический салон МАКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России Владимир Путин примет участие 20 июля в церемонии открытия 15-го авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском. Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

При этом ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затруднился ответить, ознакомится ли Путин с принципиально новым однодвигательным истребителем. "Я просто не знаю, какая это будет презентация [нового самолета], поэтому пока я не могу сказать", - заметил он. Тем не менее, по словам представителя Кремля, президент традиционно смотрит на МАКСе полеты. Кроме того, глава государства проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

Также авиасалон планируют посетить вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Презентация однодвигательного истребителя

В первый день авиасалона Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав Госкорпорации "Ростех") проведет онлайн-трансляцию презентации нового российского однодвигательного истребителя. Презентация будет транслироваться на YouTube-каналах Госкорпорации "Ростех", а также на сайте проекта.

За несколько дней до мероприятия в сеть уже начали просачиваться фотографии нового самолета, и стал понятен его внешний облик, однако никакие характеристики и особенности машины до сих пор не известны.

Летная программа

Наиболее насыщенная летная программа запланирована на первый день салона. В рамках "президентского показа" 20 июля зрители увидят полет и пилотаж истребителей Су-57 и МиГ-35, вертолетов Ка-226 и Ми-171, гражданских самолетов SSJ100 и МС-21-310. Показ начнется с пролета группы вертолетов, в числе которых - Ка-32А11ВС, "Ансат", Ка-226, Ка-62, Ми-35М, Ка-52, Ми-171А2, Ми-17В-5 и ряд других, после чего пройдет одиночный пилотаж этих вертолетов. Также зрители увидят взлет и посадку среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21-300 и МС-21-310.

В ходе авиашоу одиночный пилотаж совершат учебно-тренировочный самолет Як-152, истребители Су-57 и МиГ-35, а также пассажирские лайнеры Ил-114 и SSJ-100. Затем летчики выполнят фигуры высшего пилотажа на двух тяжелых истребителях Су-30.

В конце показа группой пройдут самолеты ВКС России. Ожидается, что общее время программы составит 55 минут.

Гражданские новинки

Наиболее значимой российской новинкой авиасалона станет самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. В ходе летной программы состоится его первый публичный полет. Сам самолет сейчас находится на испытаниях. Первый публичный полет базовой версии МС-21-300 с еще иностранными двигателем Pratt & Whitney, P&W два года назад также состоялся в рамках МАКС.

Также впервые широкой публике будет показан российский региональный самолет Ил-114-300, серийные поставки которого начнутся в 2023 году. Всего до 2030 года планируется поставить 100 таких машин. Самолет можно будет посмотреть как на статической экспозиции, так и увидеть его в небе во время летной программы. Также ОАК покажет SSJ 100. Более того, посетители смогут увидеть даже бизнес-версию этого самолета.

Концерн Airbus впервые в России покажет узкофюзеляжный самолет A220, который будет представлен в ливрее авиакомпании Air Baltic. Также французский производитель продемонстрирует дальнемагистральный широкофюзеляжный A350.

Холдинг "Вертолеты России" в рамках МАКС впервые покажет публике вертолет Ми-171А3, предназначенный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. В рамках салона будет представлен опытный образец, который после выставки отправится на программу наземных испытаний. Первый полет Ми-171А3 запланирован на начало следующего года. Также холдинг продемонстрирует многофункциональный Ка-32А11М и модернизированный легкий "Ансат-М", который сейчас находится на сертификационных испытаниях.

Диверсификация концерна ПВО

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" как всегда примет участие в московском авиасалоне, но на этот раз покажет большой перечень высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Холдинг на экспозиции будет представлен в качестве системного интегратора по модернизации аэронавигационной системы России.

"Гости авиасалона ознакомятся с инновационными разработками концерна в области навигации и наблюдения, связи, аэронавигационной информации и обеспечения безопасности, а также бортовыми системами, взаимодействующими с системами и средствами ОрВД и тренажерными комплексами управления воздушным движением", - сообщили в пресс-службе концерна.

Будет представлено большое количество уникальных новинок, таких как "охотник" за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников "ROSC-1", мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3" и радиолокационная станция (РЛС) обзора летного поля Х-диапазона "Алькор".

Военный МАКС

"Рособоронэкспорт" на МАКС-2021 представит новейшую военную авиационную технику российской разработки. "На статической стоянке гости МАКС и партнеры "Рособоронэкспорта" смогут ознакомиться с экспортными бестселлерами и потенциальными лидерами мирового рынка военной авиации: истребителем пятого поколения Су-57Э, истребителями МиГ-35, МиГ-29 и Су-35, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, вертолетами Ка-52К, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М, Ка-226Т", - заявляют в пресс-службе структуры.

Также "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с холдингом "Технодинамика" (входит в Ростех) программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Роскосмос

Госкорпорация "Роскосмос" разработала систему виртуальной реальности "Одиссей", которая позволит испытать на себе выход в открытый космос. Кроме того, тренажер пилотируемого корабля "Союз МС" даст возможность всем желающим собственноручно вывести аппарат на орбиту, сблизиться с МКС, а также совершить спуск в атмосферу.

Посетители МАКС-2021 смогут ознакомиться с макетами модуля "Наука", ракеты "Ангара-А5М", "Ангара-А5В", космических аппаратов "Луна-25" и "Луна-27" и других разработок предприятий Роскосмоса.

Проход по QR-коду

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию МАКС-2021. Так, все участники и посетители перед входом на мероприятие должны предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до посещения салона. Дети до 18 лет, как заверили в дирекции мероприятия, могут пройти на территорию без ПЦР-теста.

Планируется, что ежедневно авиасалон будут посещать порядка 20-30 тыс. человек. "Мы надеемся, что каждый день у нас будет равная посещаемость в районе 20-30 тыс. человек", - сказал ранее журналистам заместитель генерального директора компании "Авиасалон" Владимир Советкин, пояснив, что в текущем году организаторы не ожидают такого массового посещения, как в предыдущие годы. Также, выполняя рекомендации Роспотребнадзора, видоизменили и сам формат МАКСа: теперь купить сюда билет можно на любой день с 21 по 25 июля.

Ежедневно в программе запланирована летная программа с участием пилотажных групп. "Мы готовы и к большей посещаемости - если помните, у нас в предыдущие годы в выходные дни на комплексе было до 150-200 тыс. человек. Такого в этом году не будет, и мы все прекрасно понимаем, почему",- сказал Советкин, заверив, что организаторы готовы к любому наплыву посетителей, даже с учетом введенных ограничений.

Как добраться

В схеме транспортного обслуживания гостей и посетителей салона особых изменений нет. Бесплатные автобусы-экспрессы будут курсировать на МАКС-2021 от железнодорожных платформ рязанского направления "Отдых" и "Есенинская". Также шаттлы запустят от аэропорта Жуковский и первой проходной Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. С 21 июля еще один маршрут свяжет авиасалон с улицей Лацкова в Жуковском.

Въехать в город в дни МАКС-2021 смогут на своих машинах в период с 08:00 до 22:00 только обладатели спецпропусков от дирекции мероприятия и городской администрации, а также местные жители с постоянной регистрацией в Жуковском (от них потребуется предъявление паспорта). Общественный же транспорт будет курсировать без ограничений.

Погода

Что касается погоды, то, по прогнозам синоптиков гидрометцентра России, в первый день работы авиасалона не исключены кратковременный дождь и гроза, а столбики термометров должны показать до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 17 м/с. Начиная со среды, 21 июля, синоптики осадков пока не ожидают.