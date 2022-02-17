80 лет назад началась советская разведывательная операция "Монастырь"

80 лет назад, 17 февраля 1942 года, в ходе Великой Отечественной войны началась советская разведывательная операция "Монастырь" — разведчик Александр Демьянов пересек линию фронта и сдался немцам с целью проникновения в агентурную сеть абвера.

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В ходе операции были раскрыты и схвачены более 50 вражеских агентов, переданная немецкому командованию дезинформация повлияла на ход боевых действий, в том числе на Сталинградскую и Курскую битвы. Специально для ТАСС-ДОСЬЕ российский историк Алексей Исаев подготовил материал об истории операции. Переход границы 17 февраля 1942 года линию фронта в малонаселенной местности пересек молодой человек на лыжах. В его манерах и внешности чувствовалось происхождение, как это тогда называли, "из бывших". Искавшего встречи с немцами мужчину звали Александр Демьянов. Его прадед, Антон Головатый, был первым атаманом кубанского казачества, отец — казачьим есаулом (погиб в Первую мировую войну), мать происходила из княжеского рода. В глазах немцев такой человек имел немало причин для недовольства советской властью и стремление перевести свою ненависть в практическое русло. Однако прием был далеко не радушным. Одним из вопросов, который немцы задавали снова и снова, было то, как Демьянов пересек на лыжах минное поле. Гость лишь разводил руками, он не знал о его существовании. Через некоторое время Демьянова даже повели на расстрел, в последний момент оказавшийся постановкой.

Описание Карта с указанием места переброски Александра Демьянова за линию фронта © Минобороны РФ

После череды проверок Демьянов отправился в разведшколу абвера и прошел там курс подготовки разведчика. В ночь на 15 марта 1942 года он был заброшен в советский тыл, в районе Рыбинска. Отсюда Демьянов отправился в Москву и встретился с сотрудниками НКВД. Так началась операция "Монастырь", ставшая легендой разведки и контрразведки. Операция Замысел операции нельзя назвать уникальным. По схожим принципам была построена не менее легендарная операция "Трест" еще в первые годы советской власти. Считалось, что за рубежом поверят в возможность существования в СССР подпольной монархической организации. Наименование "Монастырь" операция получила ввиду того, что частью легенды стал представитель знатного дворянского рода Борис Садовский, потерявший состояние и проживавший в затворничестве в домике на территории Новодевичьего монастыря.

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Садовского "назначили" руководить подпольным объединением. Следует сказать, что отлично сработавшая в случае с "Трестом" легенда о подпольной монархической организации не вызвала у немцев ожидаемого энтузиазма. Напротив, относительно политического будущего они предпочитали отмалчиваться. Нельзя не отметить, что этот факт был быстро замечен, и тему подпольной организации свели на нет, ограничившись подписью под радиограммами "Престол". Инициатором проведения операции "Монастырь" стал заместитель начальника 1-го (разведывательного) управления НКГБ СССР Павел Судоплатов. Он задумал ее еще в июле 1941 года, но возможность реализовать замысел появилась лишь в начале 1942-го. Немало времени заняла подготовка Демьянова. Хотя он и сотрудничал с НКВД с 1929 года под псевдонимом Гейне, новое задание требовало серьезной переподготовки. Привел ли "Монастырь" к поражению под Ржевом? После возвращения Демьянова в СССР была выдержана пауза, чтобы не вызвать у немцев подозрений относительно быстрой легализации. Целью операции являлась передача немцам дезинформации под видом сведений, получаемых из Генштаба от бывших царских офицеров. По разработанной Судоплатовым легенде, Демьянов получил должность младшего офицера связи в Генштабе Красной Армии. Здесь следует сделать одно важное уточнение. В период холодной войны многие документы были недоступны. Ввиду неверной интерпретации информации в мемуарах руководителя немецкой разведки Рейнхарда Гелена, Судоплатов в своих воспоминаниях указывает в качестве псевдонима Демьянова у немцев имя Макс. Однако никакими советскими документами связка Гейне — Макс не подтверждается. К сожалению, ошибочная привязка "Монастыря" к агенту Максу порождает теории о намеренной передаче немцам правдивой информации, которая приводила к срыву крупных операций (обычно указывается операция "Марс" по наступлению на Ржев). Радиоигра Современные исследования, основанные на документах, в частности, работа немецкого историка Винфрида Майера, привязывает агента Макса к совсем другому человеку, белоэмигранту по имени Лонгин Ира, проживавшему в Болгарии. А Александр Демьянов проходил в абвере под кличкой Фламинго.

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