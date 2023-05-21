В ЛНР заявили, что Киев пытается создать информационный шум вокруг потери Артемовска

Украинские власти хотят не допустить деморализации войск, считает подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украинские власти пытаются создать информационный шум вокруг потери Артемовска (украинское название - Бахмут) и даже выдать поражение как некую победу, чтобы не допустить деморализации войск. Об этом заявил в воскресенье подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Касаемо заявлений Украины о том, что цель была выполнена, - это очень плохое прикрытие своего поражения. Все мы прекрасно помним подобные же заявления, когда был взят Мариуполь. Они свое поражение попытались перевернуть в "перемогу" [победу]", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Марочко добавил, что на самом деле эти заявления только информационный шум. "[Президент Украины Владимир] Зеленский, как всегда, наградит проигравших, не исключено, что будут новые "герои". <...> В ближайшее время мы увидим со стороны Украины ряд заявлений, но они все будут носить такой характер, чтобы подбодрить свои войска", - пояснил он.

По его словам, украинские силы могут попытаться контратаковать под Артемовском, в настоящий момент они "сильно напирают по флангам". "Они не смирились с этой потерей. Более того, сейчас наблюдается то, что они попытаются контратаковать и опять вернуться в Бахмут. <...> Мы знаем, как относится к Артемовску Зеленский. Он может бросить все ресурсы, чтобы хотя бы вернуть некоторые рубежи на окраинах населенного пункта и завить об очередной "перемоге", - пояснил эксперт.

В воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Позже президент Украины на открытой встрече с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита Группы семи в Хиросиме подтвердил, что Киев потерял контроль над городом. Однако после его пресс-секретарь выступил с утверждением, что Зеленского якобы неправильно поняли.