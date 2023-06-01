1 июня, 15:59
Военная операция на Украине

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов сообщил о телефонном звонке Путина

По словам Апты Алаудинова, президент полностью владеет данными об обстановке и ситуации на марьинском направлении и обеспечит всем необходимым бойцов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин полностью владеет данными об обстановке и ситуации на марьинском направлении и обеспечит всем необходимым бойцов. Об этом сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в интервью каналу "Звезда" по итогу телефонного звонка с главой государства.

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"Состоялся разговор с Верховным главнокомандующим, он позвонил вчера вечером, проявил на самом деле свою погруженность в данную тему. Я понял, что он досконально владеет ситуацией на данном направлении, сказал, что это [Марьинка] очень важный участок, в связи с чем он на нас возлагает очень большие надежды, в связи с чем мы, по сути, сюда и переброшены. Хочу отметить, что действительно он проявил отеческую заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней, сказал, что он обеспечит всем необходимым, сделает все, что от него зависит", - сказал Алаудинов.

Также в четверг Алаудинов сообщал, что российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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